Программа Звезда на 26 марта. Телепрограмма Звезда на 26 марта 2022 года

Программа передач канала Звезда на 26 марта 2022 года. В телепрограмме канала Звезда запланированы следующие передачи.
Программа передач канала Звезда на 26 марта
00:00 Берегите женщин. Фильм
02:25 Сладкая женщина. Фильм
04:00 Предлагаю руку и сердце. Фильм
05:30 Ах, водевиль, водевиль... Фильм
06:40 Воскресный папа. Фильм
08:00 Новости дня
08:15 Воскресный папа. Фильм
08:40 Морской бой
09:45 Круиз-контроль. Сыктывкар - Ыб
10:15 Легенды цирка с Эдгардом Запашным. Владимир Ефимов. Акробаты на дорожке
10:45 «Загадки века" с Сергеем Медведевым. Агент «Хола» - «Красная бабушка»
11:35 Война миров. Кремлевские асы против Люфтваффе
12:30 Не факт!
13:00 Новости дня
13:15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным»
14:05 Земляк. 1-я - 6-я серии
18:00 Новости дня
18:15 «Задело!» с Николаем Петровым
18:30 Земляк. 1-я - 6-я серии
21:00 Легендарные матчи
В программе передач канала Звезда возможны изменения.