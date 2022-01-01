Программа Звезда на 26 марта. Телепрограмма Звезда на 26 марта 2022 года

Программа передач канала Звезда на 26 марта 2022 года. В телепрограмме канала Звезда запланированы следующие передачи.



Программа передач канала Звезда на 26 марта



00:00 Берегите женщин. Фильм

02:25 Сладкая женщина. Фильм

04:00 Предлагаю руку и сердце. Фильм

05:30 Ах, водевиль, водевиль... Фильм

06:40 Воскресный папа. Фильм

08:00 Новости дня

08:15 Воскресный папа. Фильм

08:40 Морской бой

09:45 Круиз-контроль. Сыктывкар - Ыб

10:15 Легенды цирка с Эдгардом Запашным. Владимир Ефимов. Акробаты на дорожке

10:45 «Загадки века" с Сергеем Медведевым. Агент «Хола» - «Красная бабушка»

11:35 Война миров. Кремлевские асы против Люфтваффе

12:30 Не факт!

13:00 Новости дня

13:15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным»

14:05 Земляк. 1-я - 6-я серии

18:00 Новости дня

18:15 «Задело!» с Николаем Петровым

18:30 Земляк. 1-я - 6-я серии

21:00 Легендарные матчи



В программе передач канала Звезда возможны изменения.