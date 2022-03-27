Программа передач Первого канала на 27 марта 2022 года

Телепрограмма Первого канала. Расписание программ на телеканале 27 марта 2022 года.
27.03.2022
00:45 «Георгий Жженов. «Вся моя жизнь - сплошная ошибка»
01:40 Наедине со всеми
03:05 Россия от края до края
05:35 Хиромант. 4-я - 6-я серии
06:00 Новости
06:10 Хиромант. 4-я - 6-я серии
07:35 Играй, гармонь любимая!
08:20 Часовой
08:50 Здоровье
10:00 Новости
10:15 Информационный канал
11:10 Чемпионат России по лыжным гонкам-2022 с участием лучших лыжников мира. Женщины. Скиатлон. Прямой эфир
12:00 Новости
12:15 Чемпионат России по лыжным гонкам-2022 с участием лучших лыжников мира. Мужчины. Скиатлон. Прямой эфир
13:45 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова». Формула мести
17:15 «Горячий лед». Тинькофф Кубок Первого канала по фигурному катанию с участием лучших фигуристов мира. Прямой эфир
21:00 Время
22:35 72 метра. Фильм
В программе передач Первого канала сегодня возможны изменения.