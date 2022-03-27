Программа передач Первого канала на 27 марта 2022 года

Телепрограмма Первого канала. Расписание программ на телеканале 27 марта 2022 года.



27.03.2022



00:45 «Георгий Жженов. «Вся моя жизнь - сплошная ошибка»

01:40 Наедине со всеми

03:05 Россия от края до края

05:35 Хиромант. 4-я - 6-я серии

06:00 Новости

06:10 Хиромант. 4-я - 6-я серии

07:35 Играй, гармонь любимая!

08:20 Часовой

08:50 Здоровье

10:00 Новости

10:15 Информационный канал

11:10 Чемпионат России по лыжным гонкам-2022 с участием лучших лыжников мира. Женщины. Скиатлон. Прямой эфир

12:00 Новости

12:15 Чемпионат России по лыжным гонкам-2022 с участием лучших лыжников мира. Мужчины. Скиатлон. Прямой эфир

13:45 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова». Формула мести

17:15 «Горячий лед». Тинькофф Кубок Первого канала по фигурному катанию с участием лучших фигуристов мира. Прямой эфир

21:00 Время

22:35 72 метра. Фильм



В программе передач Первого канала сегодня возможны изменения.