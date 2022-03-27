Программа передач Россия 1 на 27 марта 2022 года

Телепрограмма канала Россия 1. Расписание программ на телеканале 27 марта 2022 года.



27.03.2022



05:20 Алиби надежда, алиби любовь. Фильм

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. Юрий Аскаров

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Утомленные солнцем-2. Предстояние. Фильм

14:00 Вести

14:50 Белый тигр. Фильм

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым



В программе передач Россия 1 сегодня возможны изменения.