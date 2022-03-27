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Программа передач Россия 1 на 27 марта 2022 года


Телепрограмма канала Россия 1. Расписание программ на телеканале 27 марта 2022 года.

27.03.2022

05:20 Алиби надежда, алиби любовь. Фильм
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. Юрий Аскаров
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Утомленные солнцем-2. Предстояние. Фильм
14:00 Вести
14:50 Белый тигр. Фильм
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

В программе передач Россия 1 сегодня возможны изменения.









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