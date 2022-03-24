Программа передач Первого канала на 28 марта 2022 года

Телепрограмма Первого канала. Расписание программ на телеканале 28 марта 2022 года.
28.03.2022
00:50 «Проект Украина. История с географией»
01:50 Наедине со всеми
03:30 Россия от края до края
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
22:00 «Янычар». 9-я серия
22:55 Большая игра
23:55 «Документальное расследование Михаила Леонтьева «Большая игра». Фильм 5-й
В программе передач Первого канала сегодня возможны изменения.