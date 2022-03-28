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Программа передач Россия 1 на 28 марта 2022 года


Телепрограмма канала Россия 1. Расписание программ на телеканале 28 марта 2022 года.

28.03.2022

01:30 Танго мотылька. Фильм
03:10 Алиби надежда, алиби любовь. Фильм
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Елизавета. 1-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

В программе передач Россия 1 сегодня возможны изменения.









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