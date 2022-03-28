Программа передач Россия 1 на 28 марта 2022 года

Телепрограмма канала Россия 1. Расписание программ на телеканале 28 марта 2022 года.



28.03.2022



01:30 Танго мотылька. Фильм

03:10 Алиби надежда, алиби любовь. Фильм

05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Елизавета. 1-я серия

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым



В программе передач Россия 1 сегодня возможны изменения.