Программа передач канала Домашний на 28 марта 2022 года

Телепрограмма канала Домашний. Расписание программ на телеканале 28 марта 2022 года.



28.03.2022



03:15 Гадаю-ворожу

04:45 С волками жить... 5-я - 8-я серии

06:40 По делам несовершеннолетних

08:45 Давай разведёмся!

09:45 Тест на отцовство

12:00 Понять. Простить. «Старая рана». «Любимый друг»

13:05 Порча. Двойник

13:35 Знахарка. Надежда

14:10 Верну любимого. Мать Тереза

14:45 Письмо надежды. 1-я - 4-я серии

19:00 Можешь мне верить. 1-я - 4-я серии

23:05 Дыши со мной. 1-я - 3-я серии



В программе передач канала «Домашний» возможны изменения.