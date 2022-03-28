Программа передач канала Домашний на 28 марта 2022 года

Телепрограмма канала Домашний. Расписание программ на телеканале 28 марта 2022 года.
28.03.2022
03:15 Гадаю-ворожу
04:45 С волками жить... 5-я - 8-я серии
06:40 По делам несовершеннолетних
08:45 Давай разведёмся!
09:45 Тест на отцовство
12:00 Понять. Простить. «Старая рана». «Любимый друг»
13:05 Порча. Двойник
13:35 Знахарка. Надежда
14:10 Верну любимого. Мать Тереза
14:45 Письмо надежды. 1-я - 4-я серии
19:00 Можешь мне верить. 1-я - 4-я серии
23:05 Дыши со мной. 1-я - 3-я серии
В программе передач канала «Домашний» возможны изменения.