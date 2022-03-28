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Программа передач НТВ на 28 марта 2022 года


Телепрограмма канала НТВ. Расписание программ на телеканале 28 марта 2022 года.

28.03.2022

01:10 «25 тополиных лет». Юбилейный концерт группы «Иванушки International»
03:25 Береговая охрана-2. «Браконьеры», 1-я и 2-я серии
04:50 Возвращение Мухтара-2. «Бедный Вася», «Дама в трауре с гранатой»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Особое задание. «Спасённые», 1-я и 2-я серии. «Мастер-класс», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Особое задание. «Спасённые», 1-я и 2-я серии. «Мастер-класс», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:15 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Анонимный детектив. 1-я - 3-я серии
23:15 Сегодня в Москве
23:45 Пёс-3. «Лучший сыщик». «Гостья из будущего». «Три обезьяны». «Всадник без головы»

В программе передач НТВ сегодня возможны изменения.









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