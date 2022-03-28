Программа передач НТВ на 28 марта 2022 года

Телепрограмма канала НТВ. Расписание программ на телеканале 28 марта 2022 года.



28.03.2022



01:10 «25 тополиных лет». Юбилейный концерт группы «Иванушки International»

03:25 Береговая охрана-2. «Браконьеры», 1-я и 2-я серии

04:50 Возвращение Мухтара-2. «Бедный Вася», «Дама в трауре с гранатой»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Особое задание. «Спасённые», 1-я и 2-я серии. «Мастер-класс», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Особое задание. «Спасённые», 1-я и 2-я серии. «Мастер-класс», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:20 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:15 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Анонимный детектив. 1-я - 3-я серии

23:15 Сегодня в Москве

23:45 Пёс-3. «Лучший сыщик». «Гостья из будущего». «Три обезьяны». «Всадник без головы»



В программе передач НТВ сегодня возможны изменения.