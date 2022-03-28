Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач СТС на 28 марта 2022 года


Телепрограмма канала СТС. Расписание программ на телеканале 28 марта 2022 года.

28.03.2022

01:15 Быстрее пули. Фильм
02:55 Воронины. Сезон 18. 22-я серия
03:20 Воронины. Сезон 18. 23-я серия
03:40 Воронины. Сезон 18. 24-я серия
04:05 Воронины. Сезон 18. 26-я серия
04:30 Воронины. Сезон 18. 19-я серия
04:50 6 кадров
05:15 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 226-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 228-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 2-я серия
06:05 Три кота
06:10 Три кота. Границы
06:15 Форсаж: Шпионские гонки
06:40 Форсаж: Шпионские гонки
07:00 Бетховен
08:40 Бетховен 2
10:25 Зубная фея
12:25 Модный синдикат. Сезон 1. 1-я - 13-я серии
19:30 Модный синдикат
20:00 Бамблби. Фильм
22:20 Трансформеры. Фильм

В программе передач СТС сегодня возможны изменения.









  • Программа СТС на 25 марта. Телепрограмма СТС на 25 марта 2022 года
  • Программа передач СТС на 24 марта 2022 года
  • Программа передач СТС на 23 марта 2022 года. Сегодня в эфире СТС
  • Программа передач СТС на 22 марта 2022 года
  • Программа передач СТС на 21 марта 2022 года
    •




    Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 772. Овечкин опередил Яромира Ягра и занял третье место в списке лучших снайперов НХЛ.

    100 лучших снайперов за всю историю НХЛ

    Лучшие снайперы НХЛ

    В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.

    100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».

    Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам 2022 в Сыктывкаре

    Чемпионат России по лыжным гонкам 2022

    С 26 марта по 3 апреля в Сыктывкаре состоится чемпионат России по лыжным гонкам.









    Какой церковный праздник 29 марта 2022 года. Какой сегодня праздник
    Гороскоп на 29 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...
    «Металлург» - «Авангард». 28 марта 2022. 6-й матч серии плей-офф КХЛ
    Какие бренды уходят из России. Список компаний, покинувших Россию
    Статистика коронавируса на 28 марта 2022 в Москве и России. Сколько заболевших и умерших
    28 марта 2022 года. Какой день недели, знак зодиака, фаза луны, долгота дня, сколько дней до Пасхи
    Гороскоп на 28 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...
    Какой церковный праздник 28 марта 2022 года. Какой сегодня праздник
    Гороскоп на 27 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...
    Самые смешные анекдоты дня - 26 марта 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru