Программа передач СТС на 28 марта 2022 года

Телепрограмма канала СТС. Расписание программ на телеканале 28 марта 2022 года.
28.03.2022
01:15 Быстрее пули. Фильм
02:55 Воронины. Сезон 18. 22-я серия
03:20 Воронины. Сезон 18. 23-я серия
03:40 Воронины. Сезон 18. 24-я серия
04:05 Воронины. Сезон 18. 26-я серия
04:30 Воронины. Сезон 18. 19-я серия
04:50 6 кадров
05:15 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 226-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 228-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 2-я серия
06:05 Три кота
06:10 Три кота. Границы
06:15 Форсаж: Шпионские гонки
06:40 Форсаж: Шпионские гонки
07:00 Бетховен
08:40 Бетховен 2
10:25 Зубная фея
12:25 Модный синдикат. Сезон 1. 1-я - 13-я серии
19:30 Модный синдикат
20:00 Бамблби. Фильм
22:20 Трансформеры. Фильм
В программе передач СТС сегодня возможны изменения.