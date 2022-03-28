Программа передач СТС на 28 марта 2022 года

Телепрограмма канала СТС. Расписание программ на телеканале 28 марта 2022 года.



28.03.2022



01:15 Быстрее пули. Фильм

02:55 Воронины. Сезон 18. 22-я серия

03:20 Воронины. Сезон 18. 23-я серия

03:40 Воронины. Сезон 18. 24-я серия

04:05 Воронины. Сезон 18. 26-я серия

04:30 Воронины. Сезон 18. 19-я серия

04:50 6 кадров

05:15 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 226-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 228-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 2-я серия

06:05 Три кота

06:10 Три кота. Границы

06:15 Форсаж: Шпионские гонки

06:40 Форсаж: Шпионские гонки

07:00 Бетховен

08:40 Бетховен 2

10:25 Зубная фея

12:25 Модный синдикат. Сезон 1. 1-я - 13-я серии

19:30 Модный синдикат

20:00 Бамблби. Фильм

22:20 Трансформеры. Фильм



В программе передач СТС сегодня возможны изменения.