Программа передач Матч ТВ на 28 марта 2022 года

Телепрограмма канала Матч ТВ. Расписание программ на телеканале 28 марта 2022 года.



28.03.2022



02:00 Хоккей с мячом. Чемпионат России. Финал. «Динамо» (Москва) - «Водник» (Архангельск)

03:40 Волейбол. Чемпионат России . Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - «Зенит-Казань»

05:00 Лыжные гонки. Чемпионат России. Скиатлон

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Специальный репортаж

09:25 Смешанные единоборства. UFC

10:30 Ж.К.В.Д

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Тайский бокс. Чемпионат России

14:10 Есть тема!

15:10 Новости

15:15 Человек, который изменил все

17:55 Новости

18:00 Громко

19:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Авангард» - «Металлург». Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:30 Тотальный футбол

23:00 Молот



В программе передач Матч ТВ сегодня возможны изменения.