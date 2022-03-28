Программа передач Матч ТВ на 28 марта 2022 года

Телепрограмма канала Матч ТВ. Расписание программ на телеканале 28 марта 2022 года.
28.03.2022
02:00 Хоккей с мячом. Чемпионат России. Финал. «Динамо» (Москва) - «Водник» (Архангельск)
03:40 Волейбол. Чемпионат России . Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - «Зенит-Казань»
05:00 Лыжные гонки. Чемпионат России. Скиатлон
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Специальный репортаж
09:25 Смешанные единоборства. UFC
10:30 Ж.К.В.Д
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Тайский бокс. Чемпионат России
14:10 Есть тема!
15:10 Новости
15:15 Человек, который изменил все
17:55 Новости
18:00 Громко
19:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Авангард» - «Металлург». Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:30 Тотальный футбол
23:00 Молот
В программе передач Матч ТВ сегодня возможны изменения.