Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач Матч ТВ на 28 марта 2022 года


Телепрограмма канала Матч ТВ. Расписание программ на телеканале 28 марта 2022 года.

28.03.2022

02:00 Хоккей с мячом. Чемпионат России. Финал. «Динамо» (Москва) - «Водник» (Архангельск)
03:40 Волейбол. Чемпионат России . Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - «Зенит-Казань»
05:00 Лыжные гонки. Чемпионат России. Скиатлон
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Специальный репортаж
09:25 Смешанные единоборства. UFC
10:30 Ж.К.В.Д
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Тайский бокс. Чемпионат России
14:10 Есть тема!
15:10 Новости
15:15 Человек, который изменил все
17:55 Новости
18:00 Громко
19:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Авангард» - «Металлург». Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:30 Тотальный футбол
23:00 Молот

В программе передач Матч ТВ сегодня возможны изменения.









  • Программа Матч ТВ на 26 марта. Телепрограмма Матч ТВ на 26 марта 2022 года
  • Программа Матч ТВ на 25 марта. Телепрограмма Матч ТВ на 25 марта 2022 года
  • Программа передач Матч ТВ на 24 марта 2022 года
  • Программа передач Матч ТВ на 23 марта 2022 года
  • Программа передач Матч ТВ на 21 марта 2022 года
    •




    Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 772. Овечкин опередил Яромира Ягра и занял третье место в списке лучших снайперов НХЛ.

    100 лучших снайперов за всю историю НХЛ

    Лучшие снайперы НХЛ

    В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.

    100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».

    Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам 2022 в Сыктывкаре

    Чемпионат России по лыжным гонкам 2022

    С 26 марта по 3 апреля в Сыктывкаре состоится чемпионат России по лыжным гонкам.









    Какой церковный праздник 29 марта 2022 года. Какой сегодня праздник
    Гороскоп на 29 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...
    «Металлург» - «Авангард». 28 марта 2022. 6-й матч серии плей-офф КХЛ
    Какие бренды уходят из России. Список компаний, покинувших Россию
    Статистика коронавируса на 28 марта 2022 в Москве и России. Сколько заболевших и умерших
    28 марта 2022 года. Какой день недели, знак зодиака, фаза луны, долгота дня, сколько дней до Пасхи
    Гороскоп на 28 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...
    Какой церковный праздник 28 марта 2022 года. Какой сегодня праздник
    Гороскоп на 27 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...
    Самые смешные анекдоты дня - 26 марта 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru