Программа передач Россия 1 на 29 марта 2022 года

Телепрограмма канала Россия 1. Расписание программ на телеканале 29 марта 2022 года.



29.03.2022



00:00 София. 1-я серия

01:05 Земский доктор. 9-я и 10-я серии

02:45 Семейный детектив. 44-я серия - «Смерть под КАМАЗом»

03:30 Семейный детектив. 45-я серия - «Грибное меню»

05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

00:00 София. 2-я серия



В программе передач Россия 1 сегодня возможны изменения.