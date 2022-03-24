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Программа передач Россия 1 на 29 марта 2022 года


Телепрограмма канала Россия 1. Расписание программ на телеканале 29 марта 2022 года.

29.03.2022

00:00 София. 1-я серия
01:05 Земский доктор. 9-я и 10-я серии
02:45 Семейный детектив. 44-я серия - «Смерть под КАМАЗом»
03:30 Семейный детектив. 45-я серия - «Грибное меню»
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
00:00 София. 2-я серия

В программе передач Россия 1 сегодня возможны изменения.









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