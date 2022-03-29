Программа передач канала Домашний на 29 марта 2022 года

Телепрограмма канала Домашний. Расписание программ на телеканале 29 марта 2022 года.



29.03.2022



02:05 Чудеса

03:00 Проводница. 40-я - 43-я серии

06:15 Пять ужинов

06:25 По делам несовершеннолетних

09:00 Давай разведёмся!

10:00 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. «Дольче вита». «Дочкина месть»

13:20 Порча. Новый жилец

13:50 Знахарка. Мышь серая

14:25 Верну любимого. Пиявка

15:00 Наступит рассвет. 1-я - 4-я серии

19:00 Двое над пропастью. 1-я - 4-я серии

23:15 Дыши со мной. 4-я - 6-я серии



В программе передач канала «Домашний» возможны изменения.