Программа передач канала Домашний на 29 марта 2022 года

Телепрограмма канала Домашний. Расписание программ на телеканале 29 марта 2022 года.
29.03.2022
02:05 Чудеса
03:00 Проводница. 40-я - 43-я серии
06:15 Пять ужинов
06:25 По делам несовершеннолетних
09:00 Давай разведёмся!
10:00 Тест на отцовство
12:15 Понять. Простить. «Дольче вита». «Дочкина месть»
13:20 Порча. Новый жилец
13:50 Знахарка. Мышь серая
14:25 Верну любимого. Пиявка
15:00 Наступит рассвет. 1-я - 4-я серии
19:00 Двое над пропастью. 1-я - 4-я серии
23:15 Дыши со мной. 4-я - 6-я серии
В программе передач канала «Домашний» возможны изменения.