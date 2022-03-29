Программа передач НТВ на 29 марта 2022 года

Телепрограмма канала НТВ. Расписание программ на телеканале 29 марта 2022 года.



29.03.2022



03:35 Береговая охрана-2. «Четыре сбоку - ваших нет», 1-я и 2-я серии

04:55 Возвращение Мухтара-2. «Деликатес», «Раздельная утилизация»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Особое задание. «Темный след», 1-я и 2-я серии. «Грехи отцов», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Особое задание. «Темный след», 1-я и 2-я серии. «Грехи отцов», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:20 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:15 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Анонимный детектив. 4-я - 6-я серии

23:15 Сегодня в Москве

23:45 Пёс-4. «Доставка». «Прямой в челюсть». «Охота на охотников». «Монте-Кристо»



В программе передач НТВ сегодня возможны изменения.



















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