Программа передач НТВ на 29 марта 2022 года

Телепрограмма канала НТВ. Расписание программ на телеканале 29 марта 2022 года.
29.03.2022
03:35 Береговая охрана-2. «Четыре сбоку - ваших нет», 1-я и 2-я серии
04:55 Возвращение Мухтара-2. «Деликатес», «Раздельная утилизация»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Особое задание. «Темный след», 1-я и 2-я серии. «Грехи отцов», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Особое задание. «Темный след», 1-я и 2-я серии. «Грехи отцов», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:15 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Анонимный детектив. 4-я - 6-я серии
23:15 Сегодня в Москве
23:45 Пёс-4. «Доставка». «Прямой в челюсть». «Охота на охотников». «Монте-Кристо»
В программе передач НТВ сегодня возможны изменения.