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Программа передач СТС на 29 марта 2022 года


Телепрограмма канала СТС. Расписание программ на телеканале 29 марта 2022 года.

29.03.2022

01:10 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком
02:05 Восьмидесятые. Сезон 3. 10-я - 16-я серии
04:50 6 кадров
05:15 6 кадров. Сезон 8. 48-я серия
05:35 6 кадров. Сезон 8. 49-я серия
06:00 Ералаш
06:05 Три кота
06:10 Три кота. Мусор - не мусор
06:15 Форсаж: Шпионские гонки
06:40 Форсаж: Шпионские гонки
07:00 Том и Джерри
09:05 Форт Боярд. Сезон 1. 1-я серия
10:40 Форт Боярд. Сезон 1. 2-я серия
12:20 Гости из прошлого. Сезон 1. 1-я - 6-я серии
15:35 Трансформеры. Фильм
18:30 Модный синдикат. Сезон 1. 13-я серия
19:00 Модный синдикат
19:30 Модный синдикат
20:00 Трансформеры. Месть падших. Фильм
23:05 Я, робот. Фильм

В программе передач СТС сегодня возможны изменения.









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