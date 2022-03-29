Программа передач СТС на 29 марта 2022 года

Телепрограмма канала СТС. Расписание программ на телеканале 29 марта 2022 года.



29.03.2022



01:10 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком

02:05 Восьмидесятые. Сезон 3. 10-я - 16-я серии

04:50 6 кадров

05:15 6 кадров. Сезон 8. 48-я серия

05:35 6 кадров. Сезон 8. 49-я серия

06:00 Ералаш

06:05 Три кота

06:10 Три кота. Мусор - не мусор

06:15 Форсаж: Шпионские гонки

06:40 Форсаж: Шпионские гонки

07:00 Том и Джерри

09:05 Форт Боярд. Сезон 1. 1-я серия

10:40 Форт Боярд. Сезон 1. 2-я серия

12:20 Гости из прошлого. Сезон 1. 1-я - 6-я серии

15:35 Трансформеры. Фильм

18:30 Модный синдикат. Сезон 1. 13-я серия

19:00 Модный синдикат

19:30 Модный синдикат

20:00 Трансформеры. Месть падших. Фильм

23:05 Я, робот. Фильм



В программе передач СТС сегодня возможны изменения.



















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