Программа передач Матч ТВ на 29 марта 2022 года

Телепрограмма канала Матч ТВ. Расписание программ на телеканале 29 марта 2022 года.



29.03.2022



01:15 Есть тема!

01:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Нижний Новгород»

03:25 Новости

03:30 Всё о главном

03:55 Наши иностранцы

04:20 Виктор Царёв. Капитан великой команды

05:10 Громко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Специальный репортаж

09:25 Профессиональный бокс. Лучшие бои Дениса Лебедева

10:25 «На лыжи» с Еленой Вяльбе

10:45 Лыжные гонки. Чемпионат России. Женщины. 10 км. Прямой эфир из Сыктывкара

12:10 Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. 15 км. Прямой эфир из Сыктывкара

14:00 Есть тема!

14:55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Енисей» (Красноярск). Прямой эфир

16:55 Третий поединок

17:55 Новости

18:00 Третий поединок

20:50 Все на Матч!

21:35 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Финал. Португалия - Северная Македония. Прямой эфир

23:45 Все на Матч!



В программе передач Матч ТВ сегодня возможны изменения.