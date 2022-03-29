Программа передач Матч ТВ на 29 марта 2022 года

Телепрограмма канала Матч ТВ. Расписание программ на телеканале 29 марта 2022 года.
29.03.2022
01:15 Есть тема!
01:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Нижний Новгород»
03:25 Новости
03:30 Всё о главном
03:55 Наши иностранцы
04:20 Виктор Царёв. Капитан великой команды
05:10 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Специальный репортаж
09:25 Профессиональный бокс. Лучшие бои Дениса Лебедева
10:25 «На лыжи» с Еленой Вяльбе
10:45 Лыжные гонки. Чемпионат России. Женщины. 10 км. Прямой эфир из Сыктывкара
12:10 Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. 15 км. Прямой эфир из Сыктывкара
14:00 Есть тема!
14:55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Енисей» (Красноярск). Прямой эфир
16:55 Третий поединок
17:55 Новости
18:00 Третий поединок
20:50 Все на Матч!
21:35 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Финал. Португалия - Северная Македония. Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
В программе передач Матч ТВ сегодня возможны изменения.