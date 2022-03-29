Программа передач ТВЦ на 29 марта 2022 года

Телепрограмма канала ТВЦ. Расписание программ на телеканале 29 марта 2022 года.



29.03.2022



00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:50 Хроники московского быта. Походно-полевые жёны

01:30 Прощание. Игорь Кириллов

02:10 Женщины эпохи больших соблазнов. Жена умирающего президента

02:55 Анна-детективъ-2. 31-я серия - «Всадник без головы»

03:40 Анна-детективъ-2. 32-я серия - «Всадник без головы»

04:20 Олег и Лев Борисовы. В тени родного брата

05:15 Мой герой. Егор Бероев

06:00 Настроение

08:45 Доктор И... Растения-антистресс

09:10 При загадочных обстоятельствах. 3-я серия

10:05 При загадочных обстоятельствах. 4-я серия

11:05 Петровка, 38

11:30 События

11:50 Пуаро Агаты Кристи. Печальный кипарис

13:40 Мой герой. Анастасия Гребёнкина

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анна-детективъ-2. 33-я серия - «Другая женщина»

16:00 Анна-детективъ-2. 34-я серия - «Другая женщина»

16:55 Прощание. Алексей Петренко

17:50 События

18:20 Сельский детектив. Крыло ворона. 1-я серия

19:15 Сельский детектив. Крыло ворона. 2-я серия

20:05 Сельский детектив. Актриса. 1-я серия

21:00 Сельский детектив. Актриса. 2-я серия

22:00 События

22:35 Закон и порядок

23:05 Молодые вдовы

00:00 События. 25-й час



В программе передач СТС сегодня возможны изменения.



















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