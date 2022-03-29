Программа передач ТВЦ на 29 марта 2022 года

Телепрограмма канала ТВЦ. Расписание программ на телеканале 29 марта 2022 года.
29.03.2022
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:50 Хроники московского быта. Походно-полевые жёны
01:30 Прощание. Игорь Кириллов
02:10 Женщины эпохи больших соблазнов. Жена умирающего президента
02:55 Анна-детективъ-2. 31-я серия - «Всадник без головы»
03:40 Анна-детективъ-2. 32-я серия - «Всадник без головы»
04:20 Олег и Лев Борисовы. В тени родного брата
05:15 Мой герой. Егор Бероев
06:00 Настроение
08:45 Доктор И... Растения-антистресс
09:10 При загадочных обстоятельствах. 3-я серия
10:05 При загадочных обстоятельствах. 4-я серия
11:05 Петровка, 38
11:30 События
11:50 Пуаро Агаты Кристи. Печальный кипарис
13:40 Мой герой. Анастасия Гребёнкина
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анна-детективъ-2. 33-я серия - «Другая женщина»
16:00 Анна-детективъ-2. 34-я серия - «Другая женщина»
16:55 Прощание. Алексей Петренко
17:50 События
18:20 Сельский детектив. Крыло ворона. 1-я серия
19:15 Сельский детектив. Крыло ворона. 2-я серия
20:05 Сельский детектив. Актриса. 1-я серия
21:00 Сельский детектив. Актриса. 2-я серия
22:00 События
22:35 Закон и порядок
23:05 Молодые вдовы
00:00 События. 25-й час
В программе передач СТС сегодня возможны изменения.