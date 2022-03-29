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Программа передач канала Звезда на 29 марта 2022 года


Телепрограмма канала Звезда. Расписание программ на телеканале 29 марта 2022 года.

29.03.2022

01:30 Случай в тайге. Фильм
03:00 Калашников
03:30 Кулинар. 1-я и 2-я серии
05:10 Кулинар. 3-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Специальный репортаж
09:35 Опекун
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Кулинар. 5-я - 8-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Кулинар. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:45 Специальный репортаж
19:00 Война миров. Сталин против Гитлера
19:45 Открытый эфир
21:25 Улика из прошлого
22:15 Новости дня
22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:55 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Пётр Орехов
23:45 Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. 11-я и 12-я серии

В программе передач канала Звезда возможны изменения.









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