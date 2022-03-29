Программа передач канала Звезда на 29 марта 2022 года

Телепрограмма канала Звезда. Расписание программ на телеканале 29 марта 2022 года.



29.03.2022



01:30 Случай в тайге. Фильм

03:00 Калашников

03:30 Кулинар. 1-я и 2-я серии

05:10 Кулинар. 3-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Специальный репортаж

09:35 Опекун

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Кулинар. 5-я - 8-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Кулинар. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:45 Специальный репортаж

19:00 Война миров. Сталин против Гитлера

19:45 Открытый эфир

21:25 Улика из прошлого

22:15 Новости дня

22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:55 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Пётр Орехов

23:45 Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. 11-я и 12-я серии



В программе передач канала Звезда возможны изменения.



















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