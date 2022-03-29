Программа передач РЕН ТВ на 29 марта 2022 года

Телепрограмма канала РЕН ТВ. Расписание программ на телеканале 29 марта 2022 года.



29.03.2022



00:30 Нечего терять. Фильм

02:15 Лохматый папа. Фильм

03:45 Тайны Чапман

04:35 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко»

06:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Человек-муравей. Фильм

22:05 Водить по-русски

23:00 Новости

23:25 Знаете ли вы, что?



В программе передач РЕН ТВ сегодня возможны изменения.



















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