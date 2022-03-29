Программа передач Золотая коллекция на 29 марта 2022 года

Телепрограмма «Мосфильм. Золотая коллекция». Расписание программ на телеканале 29 марта 2022 года.



29.03.2022



00:20 За спичками

02:00 Ко мне, Мухтар!

03:20 Дамы приглашают кавалеров

04:30 Тайны следствия. Три дня. Часть 1-я

05:15 Тайны следствия. Три дня. Часть 2-я

06:00 Пес Барбос и необычный кросс

06:10 Горячий снег

07:55 Служили два товарища

09:45 Три дня в Москве

12:05 Не бойся, я с тобой!

14:55 Формула любви

16:30 Иван Васильевич меняет профессию

18:10 Тайны следствия. Превышение власти. Часть 1-я

19:00 Тайны следствия. Превышение власти. Часть 2-я

19:50 Берегись автомобиля

21:30 Три тополя на Плющихе

22:55 На ясный огонь



В программе передач канала «Мосфильм. Золотая коллекция» возможны изменения.