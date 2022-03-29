Программа передач Золотая коллекция на 29 марта 2022 года

Телепрограмма «Мосфильм. Золотая коллекция». Расписание программ на телеканале 29 марта 2022 года.
29.03.2022
00:20 За спичками
02:00 Ко мне, Мухтар!
03:20 Дамы приглашают кавалеров
04:30 Тайны следствия. Три дня. Часть 1-я
05:15 Тайны следствия. Три дня. Часть 2-я
06:00 Пес Барбос и необычный кросс
06:10 Горячий снег
07:55 Служили два товарища
09:45 Три дня в Москве
12:05 Не бойся, я с тобой!
14:55 Формула любви
16:30 Иван Васильевич меняет профессию
18:10 Тайны следствия. Превышение власти. Часть 1-я
19:00 Тайны следствия. Превышение власти. Часть 2-я
19:50 Берегись автомобиля
21:30 Три тополя на Плющихе
22:55 На ясный огонь
В программе передач канала «Мосфильм. Золотая коллекция» возможны изменения.