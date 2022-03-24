Программа передач Россия 1 на 30 марта 2022 года

Телепрограмма канала Россия 1. Расписание программ на телеканале 30 марта 2022 года.



30.03.2022



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

00:00 София. 3-я серия

01:05 Земский доктор. 13-я и 14-я серии

02:45 Семейный детектив. 48-я серия - «Сирота Вознесенская»

03:30 Семейный детектив. 49-я серия - «Зря приехал»



В программе передач Россия 1 сегодня возможны изменения.