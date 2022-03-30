Программа передач канала Домашний на 30 марта 2022 года

Телепрограмма канала Домашний. Расписание программ на телеканале 30 марта 2022 года.
30.03.2022
02:15 Проводница. 44-я - 48-я серии
06:15 Пять ужинов. Дайджест
06:20 По делам несовершеннолетних
08:55 Давай разведёмся!
09:55 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Чужая свадьба». «Альтернативный вариант»
13:15 Порча. Синдром Бога
13:45 Знахарка. Ноша
14:20 Верну любимого. Мой родной
14:55 Можешь мне верить. 1-я - 4-я серии
19:00 Карта памяти. 1-я - 4-я серии
23:15 Дыши со мной. 7-я - 9-я серии
02:15 Проводница. 49-я - 53-я серии
В программе передач канала «Домашний» возможны изменения.