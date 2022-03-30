Программа передач канала Домашний на 30 марта 2022 года

Телепрограмма канала Домашний. Расписание программ на телеканале 30 марта 2022 года.



30.03.2022



02:15 Проводница. 44-я - 48-я серии

06:15 Пять ужинов. Дайджест

06:20 По делам несовершеннолетних

08:55 Давай разведёмся!

09:55 Тест на отцовство

12:10 Понять. Простить. «Чужая свадьба». «Альтернативный вариант»

13:15 Порча. Синдром Бога

13:45 Знахарка. Ноша

14:20 Верну любимого. Мой родной

14:55 Можешь мне верить. 1-я - 4-я серии

19:00 Карта памяти. 1-я - 4-я серии

23:15 Дыши со мной. 7-я - 9-я серии

02:15 Проводница. 49-я - 53-я серии



В программе передач канала «Домашний» возможны изменения.