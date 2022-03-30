Программа передач НТВ на 30 марта 2022 года

Телепрограмма канала НТВ. Расписание программ на телеканале 30 марта 2022 года.
30.03.2022
04:55 Возвращение Мухтара-2. «Карточный долг». «Подмена»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Особое задание. «Засада для министра», 1-я и 2-я серии. «Честное имя», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Особое задание. «Засада для министра», 1-я и 2-я серии. «Честное имя», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:15 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Одноклассницы или сестры?
19:00 Сегодня
20:00 Анонимный детектив. 7-я - 9-я серии
23:15 Сегодня в Москве
23:45 Пёс-4. «Индеец». «Механик». «Рыцари». «Любовный аромат»
02:55 Их нравы
03:25 Береговая охрана-2. «Дружба народов», 1-я и 2-я серии
04:55 Возвращение Мухтара-2. «Тайник на колёсах». «Лучший друг жильцов»
В программе передач НТВ сегодня возможны изменения.