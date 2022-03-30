Программа передач НТВ на 30 марта 2022 года

Телепрограмма канала НТВ. Расписание программ на телеканале 30 марта 2022 года.



30.03.2022



04:55 Возвращение Мухтара-2. «Карточный долг». «Подмена»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Особое задание. «Засада для министра», 1-я и 2-я серии. «Честное имя», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Особое задание. «Засада для министра», 1-я и 2-я серии. «Честное имя», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:20 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:15 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Одноклассницы или сестры?

19:00 Сегодня

20:00 Анонимный детектив. 7-я - 9-я серии

23:15 Сегодня в Москве

23:45 Пёс-4. «Индеец». «Механик». «Рыцари». «Любовный аромат»

02:55 Их нравы

03:25 Береговая охрана-2. «Дружба народов», 1-я и 2-я серии

04:55 Возвращение Мухтара-2. «Тайник на колёсах». «Лучший друг жильцов»



В программе передач НТВ сегодня возможны изменения.