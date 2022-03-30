Программа передач СТС на 30 марта 2022 года

Телепрограмма канала СТС. Расписание программ на телеканале 30 марта 2022 года.



30.03.2022



05:00 Восьмидесятые. Сезон 5. 18-я серия

05:25 6 кадров. Сезон 8. 1-я серия

05:35 6 кадров. Сезон 8. 2-я серия

06:05 Три кота. Язык дружбы

06:10 Три кота. Старые вещи по-новому

06:15 Форсаж: Шпионские гонки

06:40 Форсаж: Шпионские гонки

07:00 Том и Джерри

08:45 Форт Боярд. Сезон 1. 2-я серия

10:20 Форт Боярд. Сезон 1. 3-я серия

12:15 Гости из прошлого. Сезон 1. 7-я - 12-я серии

15:20 Трансформеры. Месть падших

18:30 Модный синдикат. Сезон 1. 14-я серия

19:00 Модный синдикат

19:30 Модный синдикат

20:00 Трансформеры-3. Темная сторона Луны

23:05 Трансформеры. Эпоха истребления

02:20 Пятьдесят оттенков свободы

03:55 Восьмидесятые. Сезон 5. 19-я серия

04:20 Восьмидесятые. Сезон 5. 20-я серия

04:45 Восьмидесятые. Сезон 6. 1-я серия



В программе передач СТС сегодня возможны изменения.