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Программа передач СТС на 30 марта 2022 года


Телепрограмма канала СТС. Расписание программ на телеканале 30 марта 2022 года.

30.03.2022

05:00 Восьмидесятые. Сезон 5. 18-я серия
05:25 6 кадров. Сезон 8. 1-я серия
05:35 6 кадров. Сезон 8. 2-я серия
06:05 Три кота. Язык дружбы
06:10 Три кота. Старые вещи по-новому
06:15 Форсаж: Шпионские гонки
06:40 Форсаж: Шпионские гонки
07:00 Том и Джерри
08:45 Форт Боярд. Сезон 1. 2-я серия
10:20 Форт Боярд. Сезон 1. 3-я серия
12:15 Гости из прошлого. Сезон 1. 7-я - 12-я серии
15:20 Трансформеры. Месть падших
18:30 Модный синдикат. Сезон 1. 14-я серия
19:00 Модный синдикат
19:30 Модный синдикат
20:00 Трансформеры-3. Темная сторона Луны
23:05 Трансформеры. Эпоха истребления
02:20 Пятьдесят оттенков свободы
03:55 Восьмидесятые. Сезон 5. 19-я серия
04:20 Восьмидесятые. Сезон 5. 20-я серия
04:45 Восьмидесятые. Сезон 6. 1-я серия

В программе передач СТС сегодня возможны изменения.









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