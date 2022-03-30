Программа передач Матч ТВ на 30 марта 2022 года

Телепрограмма канала Матч ТВ. Расписание программ на телеканале 30 марта 2022 года.
30.03.2022
04:20 Лыжные гонки. Чемпионат России. Женщины. 10 км
05:10 Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. 15 км
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:30 Новости
08:35 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Мужчины. Прямой эфир из Тюмени
10:30 Лыжные гонки. Чемпионат России. Командный спринт. Прямой эфир из Сыктывкара
12:25 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Женщины. Прямой эфир из Тюмени
14:05 Есть тема!
14:55 Новости
15:00 Третий поединок
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции "Восток". "Металлург" - "Авангард". Прямой эфир
19:20 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. "Динамо-Ак Барс" (Казань) - "Локомотив" (Калининградская область). Прямой эфир
20:55 Смешанные единоборства. UFC
22:00 Все на Матч!
22:45 Человек, который изменил все
01:15 Есть тема!
01:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Астана" (Казахстан)
03:25 Новости
03:30 Третий тайм
04:00 Молот
В программе передач Матч ТВ сегодня возможны изменения.