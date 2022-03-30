Программа передач Матч ТВ на 30 марта 2022 года

Телепрограмма канала Матч ТВ. Расписание программ на телеканале 30 марта 2022 года.



30.03.2022



04:20 Лыжные гонки. Чемпионат России. Женщины. 10 км

05:10 Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. 15 км

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:30 Новости

08:35 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Мужчины. Прямой эфир из Тюмени

10:30 Лыжные гонки. Чемпионат России. Командный спринт. Прямой эфир из Сыктывкара

12:25 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Женщины. Прямой эфир из Тюмени

14:05 Есть тема!

14:55 Новости

15:00 Третий поединок

16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции "Восток". "Металлург" - "Авангард". Прямой эфир

19:20 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. "Динамо-Ак Барс" (Казань) - "Локомотив" (Калининградская область). Прямой эфир

20:55 Смешанные единоборства. UFC

22:00 Все на Матч!

22:45 Человек, который изменил все

01:15 Есть тема!

01:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Астана" (Казахстан)

03:25 Новости

03:30 Третий тайм

04:00 Молот



В программе передач Матч ТВ сегодня возможны изменения.