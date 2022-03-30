Программа передач ТВЦ на 30 марта 2022 года

Телепрограмма канала ТВЦ. Расписание программ на телеканале 30 марта 2022 года.



30.03.2022



04:20 Москва резиновая

05:10 Мой герой. Анастасия Гребёнкина

06:00 Настроение

08:45 Доктор И... Здоровые суставы

09:15 При загадочных обстоятельствах. 5-я серия

10:10 При загадочных обстоятельствах. 6-я серия

11:05 Петровка, 38

11:30 События

11:50 Пуаро Агаты Кристи. Смерть на Ниле

13:40 Мой герой. Дмитрий Миллер

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анна-детективъ-2. 35-я серия - «Изобретатель смерти»

15:55 Анна-детективъ-2. 36-я серия - «Изобретатель смерти»

16:55 Прощание. Фаина Раневская

17:50 События

18:20 Сельский детектив. Дикая роза. 1-я серия

19:15 Сельский детектив. Дикая роза. 2-я серия

20:10 Сельский детектив. Конус географический. 1-я серия

21:05 Сельский детектив. Конус географический. 2-я серия

22:00 События

22:35 Хватит слухов! 40-й выпуск

23:05 90-е. Ночная жизнь

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:50 Обжалованию не подлежит. Гармонист

01:30 Знак качества. Салоны красоты

02:10 Черная магия империи СС. Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы

02:50 Анна-детективъ-2. 35-я серия - «Изобретатель смерти»

03:30 Анна-детективъ-2. 36-я серия - «Изобретатель смерти»

04:20 Москва резиновая



В программе передач СТС сегодня возможны изменения.