Программа передач ТВЦ на 30 марта 2022 года

Телепрограмма канала ТВЦ. Расписание программ на телеканале 30 марта 2022 года.
30.03.2022
04:20 Москва резиновая
05:10 Мой герой. Анастасия Гребёнкина
06:00 Настроение
08:45 Доктор И... Здоровые суставы
09:15 При загадочных обстоятельствах. 5-я серия
10:10 При загадочных обстоятельствах. 6-я серия
11:05 Петровка, 38
11:30 События
11:50 Пуаро Агаты Кристи. Смерть на Ниле
13:40 Мой герой. Дмитрий Миллер
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анна-детективъ-2. 35-я серия - «Изобретатель смерти»
15:55 Анна-детективъ-2. 36-я серия - «Изобретатель смерти»
16:55 Прощание. Фаина Раневская
17:50 События
18:20 Сельский детектив. Дикая роза. 1-я серия
19:15 Сельский детектив. Дикая роза. 2-я серия
20:10 Сельский детектив. Конус географический. 1-я серия
21:05 Сельский детектив. Конус географический. 2-я серия
22:00 События
22:35 Хватит слухов! 40-й выпуск
23:05 90-е. Ночная жизнь
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:50 Обжалованию не подлежит. Гармонист
01:30 Знак качества. Салоны красоты
02:10 Черная магия империи СС. Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы
02:50 Анна-детективъ-2. 35-я серия - «Изобретатель смерти»
03:30 Анна-детективъ-2. 36-я серия - «Изобретатель смерти»
04:20 Москва резиновая
В программе передач СТС сегодня возможны изменения.