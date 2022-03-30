Программа передач канала Звезда на 30 марта 2022 года

Телепрограмма канала Звезда. Расписание программ на телеканале 30 марта 2022 года.



30.03.2022



03:30 Кулинар. 5-я и 6-я серии

05:10 Кулинар. 7-я и 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:25 Шофер поневоле

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Кулинар. 9-я - 12-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Кулинар. 9-я - 12-я серии

18:00 Новости дня

18:45 Специальный репортаж

19:00 Война миров. Советские офицеры против японских самураев

19:45 Открытый эфир

21:25 Секретные материалы

22:15 Новости дня

22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:55 Главный день. Распад СССР

23:45 Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. 13-я и 14-я серии

01:30 Шофер поневоле

03:00 Вторая мировая война. Город-герой Севастополь

03:30 Кулинар. 9-я и 10-я серии



В программе передач канала Звезда возможны изменения.