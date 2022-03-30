Программа передач канала Звезда на 30 марта 2022 года

Телепрограмма канала Звезда. Расписание программ на телеканале 30 марта 2022 года.
30.03.2022
03:30 Кулинар. 5-я и 6-я серии
05:10 Кулинар. 7-я и 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:25 Шофер поневоле
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Кулинар. 9-я - 12-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Кулинар. 9-я - 12-я серии
18:00 Новости дня
18:45 Специальный репортаж
19:00 Война миров. Советские офицеры против японских самураев
19:45 Открытый эфир
21:25 Секретные материалы
22:15 Новости дня
22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:55 Главный день. Распад СССР
23:45 Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. 13-я и 14-я серии
01:30 Шофер поневоле
03:00 Вторая мировая война. Город-герой Севастополь
03:30 Кулинар. 9-я и 10-я серии
В программе передач канала Звезда возможны изменения.