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Смотреть программу передач Россия 1 на сегодня 31 марта 2022


Программа передач Россия 1 на 31 марта 2022 года. В телепрограмме Россия 1 запланированы следующие передачи.

Программа передач Россия 1 на сегодня 31 марта

00:00 София. 3-я серия
01:05 Земский доктор. 13-я и 14-я серии
02:45 Семейный детектив. 48-я серия - «Сирота Вознесенская»
03:30 Семейный детектив. 49-я серия - «Зря приехал»
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
00:00 София. 4-я серия

В программе передач Россия 1 возможны изменения.









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