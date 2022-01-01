Программа ТВЦ на 31 марта. Телепрограмма ТВЦ на 31 марта 2022 года

Программа передач ТВЦ на 31 марта 2022 года. В телепрограмме ТВЦ запланированы следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 31 марта



00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:50 Обжалованию не подлежит. Гармонист

01:30 Знак качества. Салоны красоты

02:10 Черная магия империи СС. Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы

02:50 Анна-детективъ-2. 35-я серия - «Изобретатель смерти»

03:30 Анна-детективъ-2. 36-я серия - «Изобретатель смерти»

04:20 Москва резиновая

05:15 Мой герой. Дмитрий Миллер

06:00 Настроение

08:45 Доктор И... Избыток эстрогена. Чем это грозит

09:15 При загадочных обстоятельствах. 7-я серия

10:10 При загадочных обстоятельствах. 8-я серия

11:05 Петровка, 38

11:30 События

11:50 Пуаро Агаты Кристи. Убийство в имении Холлоу

13:40 Мой герой. Алёна Бабенко

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анна-детективъ-2. 37-я серия - «Талисман Робеспьера»

15:55 Анна-детективъ-2. 38-я серия - «Талисман Робеспьера»

16:55 Прощание. Майкл Джексон

17:50 События

18:20 Серёжки с сапфирами. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Звездные фиаско

23:05 «Ералаш». Всё серьёзно!»

00:00 События. 25-й час



В программе передач ТВЦ возможны изменения.