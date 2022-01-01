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Смотреть программу передач ТВЦ на сегодня 31 марта 2022


Программа передач ТВЦ на 31 марта 2022 года. В телепрограмме ТВЦ запланированы следующие передачи.

Программа передач ТВЦ на сегодня 31 марта

00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:50 Обжалованию не подлежит. Гармонист
01:30 Знак качества. Салоны красоты
02:10 Черная магия империи СС. Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы
02:50 Анна-детективъ-2. 35-я серия - «Изобретатель смерти»
03:30 Анна-детективъ-2. 36-я серия - «Изобретатель смерти»
04:20 Москва резиновая
05:15 Мой герой. Дмитрий Миллер
06:00 Настроение
08:45 Доктор И... Избыток эстрогена. Чем это грозит
09:15 При загадочных обстоятельствах. 7-я серия
10:10 При загадочных обстоятельствах. 8-я серия
11:05 Петровка, 38
11:30 События
11:50 Пуаро Агаты Кристи. Убийство в имении Холлоу
13:40 Мой герой. Алёна Бабенко
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анна-детективъ-2. 37-я серия - «Талисман Робеспьера»
15:55 Анна-детективъ-2. 38-я серия - «Талисман Робеспьера»
16:55 Прощание. Майкл Джексон
17:50 События
18:20 Серёжки с сапфирами. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Звездные фиаско
23:05 «Ералаш». Всё серьёзно!»
00:00 События. 25-й час

В программе передач ТВЦ возможны изменения.









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