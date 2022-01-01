Программа НТВ на 31 марта. Телепрограмма НТВ на 31 марта 2022 года

Программа передач НТВ на 31 марта 2022 года. В телепрограмме канала запланированы следующие передачи.



Программа передач НТВ на 31 марта



02:55 Их нравы

03:25 Береговая охрана-2. «Дружба народов", 1-я и 2-я серии

04:55 Возвращение Мухтара-2. «Тайник на колёсах». «Лучший друг жильцов»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Особое задание. «Цвет нации», 1-я и 2-я серии. «Дипломатическая неприкосновенность», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Особое задание. «Цвет нации», 1-я и 2-я серии. «Дипломатическая неприкосновенность», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:20 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:15 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Последняя воля отца

19:00 Сегодня

20:00 Анонимный детектив. 10-я - 12-я серии

23:15 Сегодня в Москве

23:45 ЧП. Расследование



В программе передач НТВ возможны изменения.