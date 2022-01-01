Программа НТВ на 31 марта. Телепрограмма НТВ на 31 марта 2022 года

Программа передач НТВ на 31 марта 2022 года. В телепрограмме канала запланированы следующие передачи.
Программа передач НТВ на 31 марта
02:55 Их нравы
03:25 Береговая охрана-2. «Дружба народов", 1-я и 2-я серии
04:55 Возвращение Мухтара-2. «Тайник на колёсах». «Лучший друг жильцов»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Особое задание. «Цвет нации», 1-я и 2-я серии. «Дипломатическая неприкосновенность», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Особое задание. «Цвет нации», 1-я и 2-я серии. «Дипломатическая неприкосновенность», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:15 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Последняя воля отца
19:00 Сегодня
20:00 Анонимный детектив. 10-я - 12-я серии
23:15 Сегодня в Москве
23:45 ЧП. Расследование
В программе передач НТВ возможны изменения.