Смотреть программу передач Матч ТВ на сегодня 31 марта 2022

Программа передач Матч ТВ на 31 марта 2022 года. В телепрограмме Матч ТВ запланированы следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на сегодня 31 марта
01:15 Есть тема!
01:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Астана» (Казахстан)
03:25 Новости
03:30 Третий тайм
04:00 Молот. Фильм
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:30 Новости
08:35 Биатлон. Чемпионат России. Одиночная смешанная эстафета. Прямой эфир из Тюмени
10:00 Профессиональный бокс. А. Поветкин - Ж. Дюоп
11:05 Биатлон. Чемпионат России. Смешанная эстафета. Прямой эфир из Тюмени
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Матч! Парад
14:10 Есть тема!
15:10 Новости
15:15 Третий поединок
17:10 Смешанные единоборства. UFC
18:00 Новости
18:05 Все на Матч!
18:55 Профессиональный бокс. А. Девятов - Е. Смирнов. Р. Файфер - Ш. Алиев. Прямой эфир из Краснодара
22:00 Все на Матч!
22:45 Белый шквал
В программе передач Матч ТВ возможны изменения.