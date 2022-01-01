Смотреть программу передач Матч ТВ на сегодня 31 марта 2022

Программа передач Матч ТВ на 31 марта 2022 года. В телепрограмме Матч ТВ запланированы следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на сегодня 31 марта



01:15 Есть тема!

01:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Астана» (Казахстан)

03:25 Новости

03:30 Третий тайм

04:00 Молот. Фильм

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:30 Новости

08:35 Биатлон. Чемпионат России. Одиночная смешанная эстафета. Прямой эфир из Тюмени

10:00 Профессиональный бокс. А. Поветкин - Ж. Дюоп

11:05 Биатлон. Чемпионат России. Смешанная эстафета. Прямой эфир из Тюмени

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Матч! Парад

14:10 Есть тема!

15:10 Новости

15:15 Третий поединок

17:10 Смешанные единоборства. UFC

18:00 Новости

18:05 Все на Матч!

18:55 Профессиональный бокс. А. Девятов - Е. Смирнов. Р. Файфер - Ш. Алиев. Прямой эфир из Краснодара

22:00 Все на Матч!

22:45 Белый шквал



В программе передач Матч ТВ возможны изменения.



















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