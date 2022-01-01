Программа СТС на 31 марта. Телепрограмма СТС на 31 марта 2022 года

Программа передач СТС на 31 марта 2022 года. В телепрограмме СТС запланированы следующие передачи.



Программа передач СТС на 31 марта



02:20 Пятьдесят оттенков свободы. Фильм

03:55 Восьмидесятые. Сезон 5. 19-я серия

04:20 Восьмидесятые. Сезон 5. 20-я серия

04:45 Восьмидесятые. Сезон 6. 1-я сер

04:45 Восьмидесятые. Сезон 6. 1-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 8. 57-я серия

05:30 6 кадров. Сезон 8. 3-я серия

05:55 6 кадров. Сезон 8. 4-я серия

06:05 Три кота. Семейные гонки

06:10 Три кота

06:15 Форсаж: Шпионские гонки

06:35 Форсаж: Шпионские гонки

07:00 Том и Джерри

09:05 Форт Боярд. Сезон 1. 3-я серия

11:00 Форт Боярд. Сезон 1. 7-я серия

12:40 Гости из прошлого. Сезон 1. 13-я - 17-я серии

15:20 Трансформеры-3. Темная сторона Луны

18:30 Модный синдикат. Сезон 1. 15-я серия

18:55 Модный синдикат

19:30 Модный синдикат

20:00 Трансформеры: Последний рыцарь. Фильм

23:05 Бамблби. Фильм

01:25 Сквозные ранения. Фильм

03:05 6 кадров

04:05 6 кадров. Сезон 8. 64-я серия

04:30 6 кадров. Сезон 8. 65-я серия

04:50 6 кадров. Сезон 8. 38-я серия



В программе передач СТС возможны изменения.