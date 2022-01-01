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Программа СТС на 31 марта. Телепрограмма СТС на 31 марта 2022 года


Программа передач СТС на 31 марта 2022 года. В телепрограмме СТС запланированы следующие передачи.

Программа передач СТС на 31 марта

02:20 Пятьдесят оттенков свободы. Фильм
03:55 Восьмидесятые. Сезон 5. 19-я серия
04:20 Восьмидесятые. Сезон 5. 20-я серия
04:45 Восьмидесятые. Сезон 6. 1-я сер
04:45 Восьмидесятые. Сезон 6. 1-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 8. 57-я серия
05:30 6 кадров. Сезон 8. 3-я серия
05:55 6 кадров. Сезон 8. 4-я серия
06:05 Три кота. Семейные гонки
06:10 Три кота
06:15 Форсаж: Шпионские гонки
06:35 Форсаж: Шпионские гонки
07:00 Том и Джерри
09:05 Форт Боярд. Сезон 1. 3-я серия
11:00 Форт Боярд. Сезон 1. 7-я серия
12:40 Гости из прошлого. Сезон 1. 13-я - 17-я серии
15:20 Трансформеры-3. Темная сторона Луны
18:30 Модный синдикат. Сезон 1. 15-я серия
18:55 Модный синдикат
19:30 Модный синдикат
20:00 Трансформеры: Последний рыцарь. Фильм
23:05 Бамблби. Фильм
01:25 Сквозные ранения. Фильм
03:05 6 кадров
04:05 6 кадров. Сезон 8. 64-я серия
04:30 6 кадров. Сезон 8. 65-я серия
04:50 6 кадров. Сезон 8. 38-я серия

В программе передач СТС возможны изменения.









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