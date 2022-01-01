Программа Домашний на 31 марта. Телепрограмма Домашний на 31 марта 2022 года

Программа передач канала Домашний на 31 марта 2022 года. В телепрограмме канала Домашний запланированы следующие передачи.



Программа передач канала Домашний на 31 марта



02:15 Проводница. 49-я - 53-я серии

06:15 По делам несовершеннолетних

08:45 Давай разведёмся!

09:45 Тест на отцовство

12:00 Понять. Простить. «Проверка». «Опасное сожительство»

13:05 Порча. Разыскивается девочка

13:35 Знахарка. Обычная история

14:10 Верну любимого. Чужой муж

14:45 Двое над пропастью. 1-я - 4-я серии

19:00 Летний снег. 1-я - 4-я серии

23:35 Дыши со мной. 10-я - 12-я серии



В программе передач канала Домашний возможны изменения.