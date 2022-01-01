Программа Звезда на 31 марта. Телепрограмма Звезда на 31 марта 2022 года

Программа передач канала Звезда на 31 марта 2022 года. В телепрограмме канала Звезда запланированы следующие передачи.



Программа передач канала Звезда на 31 марта



01:30 Шофер поневоле. Фильм

03:00 Вторая мировая война. Город-герой Севастополь

03:30 Кулинар. 9-я и 10-я серии

05:10 Кулинар. 11-я и 12-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Специальный репортаж

09:40 Вождь Белое Перо

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Кулинар. 13-я - 16-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Кулинар. 13-я - 16-я серии

18:00 Новости дня

18:45 Специальный репортаж

19:00 Война миров. Вернер фон Браун против Сергея Королева

19:45 Открытый эфир

21:25 Код доступа

22:15 Новости дня

22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:55 Легенды науки. Иван Павлов

23:45 Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. 15-я и 16-я серии



В программе передач канала Звезда возможны изменения.