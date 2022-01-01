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Смотреть программу передач Звезда на сегодня 31 марта 2022


Программа передач канала Звезда на 31 марта 2022 года. В телепрограмме канала Звезда запланированы следующие передачи.

Программа передач канала Звезда на сегодня 31 марта

01:30 Шофер поневоле. Фильм
03:00 Вторая мировая война. Город-герой Севастополь
03:30 Кулинар. 9-я и 10-я серии
05:10 Кулинар. 11-я и 12-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Специальный репортаж
09:40 Вождь Белое Перо
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Кулинар. 13-я - 16-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Кулинар. 13-я - 16-я серии
18:00 Новости дня
18:45 Специальный репортаж
19:00 Война миров. Вернер фон Браун против Сергея Королева
19:45 Открытый эфир
21:25 Код доступа
22:15 Новости дня
22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:55 Легенды науки. Иван Павлов
23:45 Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. 15-я и 16-я серии

В программе передач канала Звезда возможны изменения.









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