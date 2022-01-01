Программа Золотая коллекция на 31 марта. Телепрограмма Золотая коллекция на 31 марта 2022 года

Программа канала Мосфильм. Золотая коллекция на 31 марта 2022 года. В телепрограмме канала Золотая Коллекция запланированы следующие передачи.
Программа передач канала Золотая коллекция на 31 марта
00:10 Большая перемена
04:40 Тайны следствия. Семейное дело. Часть 1-я
05:22 Тайны следствия. Семейное дело. Часть 2-я
06:05 Утренний обход
07:45 Двенадцать стульев
10:35 Мертвые души
17:55 Тайны следствия. Встать, суд идет! Часть 1-я
18:45 Тайны следствия. Встать, суд идет! Часть 2-я
19:35 Калина красная
21:30 Земля Санникова
23:10 Неоконченная пьеса для механического пианино
В программе передач канала Золотая коллекция возможны изменения.