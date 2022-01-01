Смотреть программу передач Золотая коллекция на сегодня 31 марта 2022

Программа канала Мосфильм. Золотая коллекция на 31 марта 2022 года. В телепрограмме канала Золотая Коллекция запланированы следующие передачи.



Программа передач канала Золотая коллекция на сегодня 31 марта



00:10 Большая перемена

04:40 Тайны следствия. Семейное дело. Часть 1-я

05:22 Тайны следствия. Семейное дело. Часть 2-я

06:05 Утренний обход

07:45 Двенадцать стульев

10:35 Мертвые души

17:55 Тайны следствия. Встать, суд идет! Часть 1-я

18:45 Тайны следствия. Встать, суд идет! Часть 2-я

19:35 Калина красная

21:30 Земля Санникова

23:10 Неоконченная пьеса для механического пианино



В программе передач канала Золотая коллекция возможны изменения.



















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