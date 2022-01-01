Программа передач на 1 апреля. Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, СТС, ТНТ

Простая и удобная телепрограмма центральных телеканалов на весь день - 1 апреля 2022. Какие телепередачи, фильмы и сериалы покажут по следующим ТВ каналам - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, СТС, ТНТ.



Время начала передач - московское.



Программа передач Первого канала на 1 апреля 2022



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:25 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

22:00 «Голос. Дети». Новый сезон. Сезон 9. «Поединки»

23:50 Чарльз Бронсон: Идеальный мачо

00:50 Информационный канал



Программа передач Россия 1 на 1 апреля 2022



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

00:00 Серьезные отношения

03:10 Александра



Программа передач ТВЦ на 1 апреля 2022



04:20 Москва резиновая

05:15 Мой герой. Алёна Бабенко

06:00 Настроение

08:00 Сладкая месть. 1-я серия

08:50 Сладкая месть. 2-я серия

09:40 Сладкая месть. 3-я серия

10:30 Сладкая месть. 4-я серия

11:30 События

11:50 Пуаро Агаты Кристи. Тайна синего поезда

13:45 Мой герой. Марк Розовский

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анна-детективъ-2. 39-я серия - «Абракадабра»

16:00 Анна-детективъ-2. 40-я серия - «Абракадабра»

16:55 Шоу-бизнес. Короткая слава

17:50 События

18:20 Забытое преступление. 1-я серия

19:10 Забытое преступление. 2-я серия

20:10 Орлинская. Тайна Венеры. 1-я серия

21:00 Орлинская. Тайна Венеры. 2-я серия

22:00 «В центре событий« с Анной Прохоровой«

23:05 Приют комедиантов. Гримёрка

00:45 Ларец Марии Медичи

02:15 Петровка, 38

02:35 Пуаро Агаты Кристи. Смерть на Ниле

04:10 Пуаро Агаты Кристи. Убийство в имении Холлоу



Программа передач НТВ на 1 апреля 2022



04:55 Возвращение Мухтара-2. «На чистую воду». «Пропавший муж»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 2

09:25 Морские дьяволы 4. Эхо войны

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы 4. Эхо войны

11:00 Морские дьяволы. Особое задание. «Ядовитое облако», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:20 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:15 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Жди меня

21:00 Страна талантов

23:20 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:00 Захар Прилепин. Уроки русского

01:25 Квартирный вопрос

02:20 Береговая охрана-2. «Таможня», 1-я и 2-я серии. «Кристалл будущего», 1-я и 2-я серии



Программа передач Пятого канала на 1 апреля 2022



05:00 Известия

05:25 Глухарь. Продолжение. 12-я - 16-я серии

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Продолжение. 16-я - 19-я серии

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Продолжение. 19-я - 23-я серии

17:30 Известия

18:00 След. Алиби

18:50 След. Мертвые партизаны

19:40 След. Верное средство

20:25 След. Легенда о любви

21:10 След. Холм мертвецов

22:00 След. Ниндзя

22:55 След. Даму сдавали в багаж

23:45 Светская хроника

00:45 Они потрясли мир. Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова. Лед и пламя

01:35 Великолепная пятёрка. Кровавый долг

02:15 Великолепная пятёрка. Подкидыш

02:55 Великолепная пятёрка. Спарринг

03:35 Великолепная пятёрка. Умри сегодня, а я - завтра

04:15 Великолепная пятёрка. Любовные сети

04:50 Великолепная пятёрка. Красный рояль



Программа передач канала Домашний на 1 апреля 2022



02:35 Проводница. 54-я - 57-я серии

05:45 По делам несовершеннолетних

06:30 По делам несовершеннолетних

08:40 Давай разведёмся!

09:40 Тест на отцовство

11:55 Понять. Простить. «Влюбленный циник». «Дорогая бабушка»

13:00 Порча. Невыплаканные слёзы

13:30 Знахарка. Реванш

14:05 Верну любимого. Горечь обиды

14:40 Карта памяти. 1-я - 4-я серии

19:00 Вторая жена. 1-я - 4-я серии

23:10 Про здоровье

23:30 Дом, который. 1-я - 4-я серии

03:05 Пять ужинов

03:15 Проводница. 58-я - 60-я, 1-я серии



Программа передач ТНТ на 1 апреля 2022



04:25 Открытый микрофон. Сезон 3. 53-я серия

05:15 Однажды в России. Спецдайджест. 19-я - 21-я серии

09:00 Универ. Сезон 7. 325-я - 334-я серии

14:00 СашаТаня. 104-я - 111-я серии

18:00 Однажды в России. Спецдайджест. 51-я серия

19:00 Однажды в России. Спецдайджест. 52-я серия

20:00 Однажды в России. Сезон 8. 206-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 736-я серия

22:00 Comedy Баттл. 9-я серия

23:00 Импровизация. Команды. Сезон 4. 49-я серия

00:00 Такое кино! 415-я серия

00:30 Холостяк. Сезон 9. 3-я серия

01:55 Импровизация. Сезон 6. 160-я серия

02:45 Импровизация. Сезон 6. 161-я серия

03:35 Comedy Баттл. 3-я серия

04:25 Открытый микрофон. Сезон 3. 54-я серия



Программа передач СТС на 1 апреля 2022



04:50 6 кадров. Сезон 8. 38-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 8. 5-я серия

05:30 6 кадров. Сезон 8. 6-я серия

05:50 6 кадров. Сезон 8. 34-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 20-я серия

06:10 Как приручить дракона. Легенды. Книга драконов

07:00 Том и Джерри: Мотор

09:00 Форт Боярд. Сезон 1. 7-я серия

10:40 Уральские пельмени. #спортивныйинтерес

11:20 Уральские пельмени. #мужикиестьмужики

12:15 Уральские пельмени. Утро в сосновом бреду

19:40 Уральские пельмени. Мятый элемент

21:05 Дедушка нелёгкого поведения

23:00 Дедушка легкого поведения

00:55 Днюха!

02:35 Сквозные ранения

04:05 6 кадров

04:30 6 кадров. Сезон 8. 35-я серия

04:50 6 кадров. Сезон 8. 39-я серия



















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