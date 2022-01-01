Программа передач на 1 апреля. Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, СТС, ТНТ

Простая и удобная телепрограмма центральных телеканалов на весь день - 1 апреля 2022. Какие телепередачи, фильмы и сериалы покажут по следующим ТВ каналам - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, СТС, ТНТ.
Время начала передач - московское.
Программа передач Первого канала на 1 апреля 2022
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
22:00 «Голос. Дети». Новый сезон. Сезон 9. «Поединки»
23:50 Чарльз Бронсон: Идеальный мачо
00:50 Информационный канал
Программа передач Россия 1 на 1 апреля 2022
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
00:00 Серьезные отношения
03:10 Александра
Программа передач ТВЦ на 1 апреля 2022
04:20 Москва резиновая
05:15 Мой герой. Алёна Бабенко
06:00 Настроение
08:00 Сладкая месть. 1-я серия
08:50 Сладкая месть. 2-я серия
09:40 Сладкая месть. 3-я серия
10:30 Сладкая месть. 4-я серия
11:30 События
11:50 Пуаро Агаты Кристи. Тайна синего поезда
13:45 Мой герой. Марк Розовский
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анна-детективъ-2. 39-я серия - «Абракадабра»
16:00 Анна-детективъ-2. 40-я серия - «Абракадабра»
16:55 Шоу-бизнес. Короткая слава
17:50 События
18:20 Забытое преступление. 1-я серия
19:10 Забытое преступление. 2-я серия
20:10 Орлинская. Тайна Венеры. 1-я серия
21:00 Орлинская. Тайна Венеры. 2-я серия
22:00 «В центре событий« с Анной Прохоровой«
23:05 Приют комедиантов. Гримёрка
00:45 Ларец Марии Медичи
02:15 Петровка, 38
02:35 Пуаро Агаты Кристи. Смерть на Ниле
04:10 Пуаро Агаты Кристи. Убийство в имении Холлоу
Программа передач НТВ на 1 апреля 2022
04:55 Возвращение Мухтара-2. «На чистую воду». «Пропавший муж»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 2
09:25 Морские дьяволы 4. Эхо войны
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы 4. Эхо войны
11:00 Морские дьяволы. Особое задание. «Ядовитое облако», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:15 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Жди меня
21:00 Страна талантов
23:20 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:00 Захар Прилепин. Уроки русского
01:25 Квартирный вопрос
02:20 Береговая охрана-2. «Таможня», 1-я и 2-я серии. «Кристалл будущего», 1-я и 2-я серии
Программа передач Пятого канала на 1 апреля 2022
05:00 Известия
05:25 Глухарь. Продолжение. 12-я - 16-я серии
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Продолжение. 16-я - 19-я серии
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Продолжение. 19-я - 23-я серии
17:30 Известия
18:00 След. Алиби
18:50 След. Мертвые партизаны
19:40 След. Верное средство
20:25 След. Легенда о любви
21:10 След. Холм мертвецов
22:00 След. Ниндзя
22:55 След. Даму сдавали в багаж
23:45 Светская хроника
00:45 Они потрясли мир. Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова. Лед и пламя
01:35 Великолепная пятёрка. Кровавый долг
02:15 Великолепная пятёрка. Подкидыш
02:55 Великолепная пятёрка. Спарринг
03:35 Великолепная пятёрка. Умри сегодня, а я - завтра
04:15 Великолепная пятёрка. Любовные сети
04:50 Великолепная пятёрка. Красный рояль
Программа передач канала Домашний на 1 апреля 2022
02:35 Проводница. 54-я - 57-я серии
05:45 По делам несовершеннолетних
06:30 По делам несовершеннолетних
08:40 Давай разведёмся!
09:40 Тест на отцовство
11:55 Понять. Простить. «Влюбленный циник». «Дорогая бабушка»
13:00 Порча. Невыплаканные слёзы
13:30 Знахарка. Реванш
14:05 Верну любимого. Горечь обиды
14:40 Карта памяти. 1-я - 4-я серии
19:00 Вторая жена. 1-я - 4-я серии
23:10 Про здоровье
23:30 Дом, который. 1-я - 4-я серии
03:05 Пять ужинов
03:15 Проводница. 58-я - 60-я, 1-я серии
Программа передач ТНТ на 1 апреля 2022
04:25 Открытый микрофон. Сезон 3. 53-я серия
05:15 Однажды в России. Спецдайджест. 19-я - 21-я серии
09:00 Универ. Сезон 7. 325-я - 334-я серии
14:00 СашаТаня. 104-я - 111-я серии
18:00 Однажды в России. Спецдайджест. 51-я серия
19:00 Однажды в России. Спецдайджест. 52-я серия
20:00 Однажды в России. Сезон 8. 206-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 736-я серия
22:00 Comedy Баттл. 9-я серия
23:00 Импровизация. Команды. Сезон 4. 49-я серия
00:00 Такое кино! 415-я серия
00:30 Холостяк. Сезон 9. 3-я серия
01:55 Импровизация. Сезон 6. 160-я серия
02:45 Импровизация. Сезон 6. 161-я серия
03:35 Comedy Баттл. 3-я серия
04:25 Открытый микрофон. Сезон 3. 54-я серия
Программа передач СТС на 1 апреля 2022
04:50 6 кадров. Сезон 8. 38-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 8. 5-я серия
05:30 6 кадров. Сезон 8. 6-я серия
05:50 6 кадров. Сезон 8. 34-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 20-я серия
06:10 Как приручить дракона. Легенды. Книга драконов
07:00 Том и Джерри: Мотор
09:00 Форт Боярд. Сезон 1. 7-я серия
10:40 Уральские пельмени. #спортивныйинтерес
11:20 Уральские пельмени. #мужикиестьмужики
12:15 Уральские пельмени. Утро в сосновом бреду
19:40 Уральские пельмени. Мятый элемент
21:05 Дедушка нелёгкого поведения
23:00 Дедушка легкого поведения
00:55 Днюха!
02:35 Сквозные ранения
04:05 6 кадров
04:30 6 кадров. Сезон 8. 35-я серия
04:50 6 кадров. Сезон 8. 39-я серия