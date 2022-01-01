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Программа передач на 31 марта. Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, СТС, ТНТ


Простая и удобная телепрограмма центральных телеканалов на весь день - 31 марта 2022. Какие телепередачи, фильмы и сериалы покажут по следующим ТВ каналам - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, СТС, ТНТ.

Время начала передач - московское.

Программа передач Первого канала на 31 марта 2022

00:55 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
22:00 «Янычар». 12-я серия
22:55 Большая игра
23:55 «Документальное расследование Михаила Леонтьева «Большая игра». Фильм 8-й

Программа передач Россия 1 на 31 марта 2022

00:00 София. 3-я серия
01:05 Земский доктор. 13-я и 14-я серии
02:45 Семейный детектив. 48-я серия - «Сирота Вознесенская»
03:30 Семейный детектив. 49-я серия - «Зря приехал»
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
00:00 София. 4-я серия

Программа передач ТВЦ на 31 марта 2022

00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:50 Обжалованию не подлежит. Гармонист
01:30 Знак качества. Салоны красоты
02:10 Черная магия империи СС. Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы
02:50 Анна-детективъ-2. 35-я серия - «Изобретатель смерти»
03:30 Анна-детективъ-2. 36-я серия - «Изобретатель смерти»
04:20 Москва резиновая
05:15 Мой герой. Дмитрий Миллер
06:00 Настроение
08:45 Доктор И... Избыток эстрогена. Чем это грозит
09:15 При загадочных обстоятельствах. 7-я серия
10:10 При загадочных обстоятельствах. 8-я серия
11:05 Петровка, 38
11:30 События
11:50 Пуаро Агаты Кристи. Убийство в имении Холлоу
13:40 Мой герой. Алёна Бабенко
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анна-детективъ-2. 37-я серия - «Талисман Робеспьера»
15:55 Анна-детективъ-2. 38-я серия - «Талисман Робеспьера»
16:55 Прощание. Майкл Джексон
17:50 События
18:20 Серёжки с сапфирами. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Звездные фиаско
23:05 «Ералаш». Всё серьёзно!»
00:00 События. 25-й час

Программа передач НТВ на 31 марта 2022

02:55 Их нравы
03:25 Береговая охрана-2. «Дружба народов", 1-я и 2-я серии
04:55 Возвращение Мухтара-2. «Тайник на колёсах». «Лучший друг жильцов»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Особое задание. «Цвет нации», 1-я и 2-я серии. «Дипломатическая неприкосновенность», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Особое задание. «Цвет нации», 1-я и 2-я серии. «Дипломатическая неприкосновенность», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:15 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Последняя воля отца
19:00 Сегодня
20:00 Анонимный детектив. 10-я - 12-я серии
23:15 Сегодня в Москве
23:45 ЧП. Расследование

Программа передач Пятого канала на 31 марта 2022

05:00 Известия
05:25 Глухарь. Продолжение. 6-я - 9-я серии
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Продолжение. 9-я - 13-я серии
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Продолжение. 13-я - 16-я серии
17:30 Известия
18:00 Условный мент-2. Чужая свадьба
18:55 Условный мент-2. Круглосуточная охрана
19:45 След. Солнечные лохи
20:40 След. Жизнь под снос
21:25 След. Каршеринг.Нет
22:20 След. Самая опасная профессия
23:10 Великолепная пятёрка-4. Чистота
00:00 Известия. Итоговый выпуск

Программа передач канала Домашний на 31 марта 2022

02:15 Проводница. 49-я - 53-я серии
06:15 По делам несовершеннолетних
08:45 Давай разведёмся!
09:45 Тест на отцовство
12:00 Понять. Простить. «Проверка». «Опасное сожительство»
13:05 Порча. Разыскивается девочка
13:35 Знахарка. Обычная история
14:10 Верну любимого. Чужой муж
14:45 Двое над пропастью. 1-я - 4-я серии
19:00 Летний снег. 1-я - 4-я серии
23:35 Дыши со мной. 10-я - 12-я серии

Программа передач ТНТ на 31 марта 2022

00:55 30 свиданий. Фильм
02:30 Импровизация. Сезон 6. 158-я серия
03:20 Comedy Баттл. 1-я серия
04:05 Открытый микрофон. Сезон 3. 51-я серия
04:55 Открытый микрофон. Сезон 3. 52-я серия
05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 15-я - 18-я серии
08:30 Перезагрузка. 497-я серия
09:00 Универ. Сезон 7. 315-я - 324-я серии
14:00 СашаТаня. 98-я - 103-я серии
17:00 Гусар. 13-я - 18-я серии
20:00 Исправление и наказание. 12-я серия
20:30 Исправление и наказание. 13-я серия
21:00 Год культуры. Сезон 2. 35-я серия
21:30 Год культуры. Сезон 2. 36-я серия
22:05 Полярный. 7-я серия
22:40 Полярный. 8-я серия
23:10 На острие. Фильм

Программа передач СТС на 31 марта 2022

02:20 Пятьдесят оттенков свободы. Фильм
03:55 Восьмидесятые. Сезон 5. 19-я серия
04:20 Восьмидесятые. Сезон 5. 20-я серия
04:45 Восьмидесятые. Сезон 6. 1-я сер
04:45 Восьмидесятые. Сезон 6. 1-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 8. 57-я серия
05:30 6 кадров. Сезон 8. 3-я серия
05:55 6 кадров. Сезон 8. 4-я серия
06:05 Три кота. Семейные гонки
06:10 Три кота
06:15 Форсаж: Шпионские гонки
06:35 Форсаж: Шпионские гонки
07:00 Том и Джерри
09:05 Форт Боярд. Сезон 1. 3-я серия
11:00 Форт Боярд. Сезон 1. 7-я серия
12:40 Гости из прошлого. Сезон 1. 13-я - 17-я серии
15:20 Трансформеры-3. Темная сторона Луны
18:30 Модный синдикат. Сезон 1. 15-я серия
18:55 Модный синдикат
19:30 Модный синдикат
20:00 Трансформеры: Последний рыцарь. Фильм
23:05 Бамблби. Фильм
01:25 Сквозные ранения. Фильм
03:05 6 кадров
04:05 6 кадров. Сезон 8. 64-я серия
04:30 6 кадров. Сезон 8. 65-я серия
04:50 6 кадров. Сезон 8. 38-я серия









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