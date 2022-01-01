Программа передач на 31 марта. Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, СТС, ТНТ

Простая и удобная телепрограмма центральных телеканалов на весь день - 31 марта 2022. Какие телепередачи, фильмы и сериалы покажут по следующим ТВ каналам - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, СТС, ТНТ.



Время начала передач - московское.



Программа передач Первого канала на 31 марта 2022



00:55 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал

05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:25 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

22:00 «Янычар». 12-я серия

22:55 Большая игра

23:55 «Документальное расследование Михаила Леонтьева «Большая игра». Фильм 8-й



Программа передач Россия 1 на 31 марта 2022



00:00 София. 3-я серия

01:05 Земский доктор. 13-я и 14-я серии

02:45 Семейный детектив. 48-я серия - «Сирота Вознесенская»

03:30 Семейный детектив. 49-я серия - «Зря приехал»

05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

00:00 София. 4-я серия



Программа передач ТВЦ на 31 марта 2022



00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:50 Обжалованию не подлежит. Гармонист

01:30 Знак качества. Салоны красоты

02:10 Черная магия империи СС. Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы

02:50 Анна-детективъ-2. 35-я серия - «Изобретатель смерти»

03:30 Анна-детективъ-2. 36-я серия - «Изобретатель смерти»

04:20 Москва резиновая

05:15 Мой герой. Дмитрий Миллер

06:00 Настроение

08:45 Доктор И... Избыток эстрогена. Чем это грозит

09:15 При загадочных обстоятельствах. 7-я серия

10:10 При загадочных обстоятельствах. 8-я серия

11:05 Петровка, 38

11:30 События

11:50 Пуаро Агаты Кристи. Убийство в имении Холлоу

13:40 Мой герой. Алёна Бабенко

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анна-детективъ-2. 37-я серия - «Талисман Робеспьера»

15:55 Анна-детективъ-2. 38-я серия - «Талисман Робеспьера»

16:55 Прощание. Майкл Джексон

17:50 События

18:20 Серёжки с сапфирами. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Звездные фиаско

23:05 «Ералаш». Всё серьёзно!»

00:00 События. 25-й час



Программа передач НТВ на 31 марта 2022



02:55 Их нравы

03:25 Береговая охрана-2. «Дружба народов", 1-я и 2-я серии

04:55 Возвращение Мухтара-2. «Тайник на колёсах». «Лучший друг жильцов»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Особое задание. «Цвет нации», 1-я и 2-я серии. «Дипломатическая неприкосновенность», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Особое задание. «Цвет нации», 1-я и 2-я серии. «Дипломатическая неприкосновенность», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:20 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:15 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Последняя воля отца

19:00 Сегодня

20:00 Анонимный детектив. 10-я - 12-я серии

23:15 Сегодня в Москве

23:45 ЧП. Расследование



Программа передач Пятого канала на 31 марта 2022



05:00 Известия

05:25 Глухарь. Продолжение. 6-я - 9-я серии

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Продолжение. 9-я - 13-я серии

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Продолжение. 13-я - 16-я серии

17:30 Известия

18:00 Условный мент-2. Чужая свадьба

18:55 Условный мент-2. Круглосуточная охрана

19:45 След. Солнечные лохи

20:40 След. Жизнь под снос

21:25 След. Каршеринг.Нет

22:20 След. Самая опасная профессия

23:10 Великолепная пятёрка-4. Чистота

00:00 Известия. Итоговый выпуск



Программа передач канала Домашний на 31 марта 2022



02:15 Проводница. 49-я - 53-я серии

06:15 По делам несовершеннолетних

08:45 Давай разведёмся!

09:45 Тест на отцовство

12:00 Понять. Простить. «Проверка». «Опасное сожительство»

13:05 Порча. Разыскивается девочка

13:35 Знахарка. Обычная история

14:10 Верну любимого. Чужой муж

14:45 Двое над пропастью. 1-я - 4-я серии

19:00 Летний снег. 1-я - 4-я серии

23:35 Дыши со мной. 10-я - 12-я серии



Программа передач ТНТ на 31 марта 2022



00:55 30 свиданий. Фильм

02:30 Импровизация. Сезон 6. 158-я серия

03:20 Comedy Баттл. 1-я серия

04:05 Открытый микрофон. Сезон 3. 51-я серия

04:55 Открытый микрофон. Сезон 3. 52-я серия

05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 15-я - 18-я серии

08:30 Перезагрузка. 497-я серия

09:00 Универ. Сезон 7. 315-я - 324-я серии

14:00 СашаТаня. 98-я - 103-я серии

17:00 Гусар. 13-я - 18-я серии

20:00 Исправление и наказание. 12-я серия

20:30 Исправление и наказание. 13-я серия

21:00 Год культуры. Сезон 2. 35-я серия

21:30 Год культуры. Сезон 2. 36-я серия

22:05 Полярный. 7-я серия

22:40 Полярный. 8-я серия

23:10 На острие. Фильм



Программа передач СТС на 31 марта 2022



02:20 Пятьдесят оттенков свободы. Фильм

03:55 Восьмидесятые. Сезон 5. 19-я серия

04:20 Восьмидесятые. Сезон 5. 20-я серия

04:45 Восьмидесятые. Сезон 6. 1-я сер

04:45 Восьмидесятые. Сезон 6. 1-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 8. 57-я серия

05:30 6 кадров. Сезон 8. 3-я серия

05:55 6 кадров. Сезон 8. 4-я серия

06:05 Три кота. Семейные гонки

06:10 Три кота

06:15 Форсаж: Шпионские гонки

06:35 Форсаж: Шпионские гонки

07:00 Том и Джерри

09:05 Форт Боярд. Сезон 1. 3-я серия

11:00 Форт Боярд. Сезон 1. 7-я серия

12:40 Гости из прошлого. Сезон 1. 13-я - 17-я серии

15:20 Трансформеры-3. Темная сторона Луны

18:30 Модный синдикат. Сезон 1. 15-я серия

18:55 Модный синдикат

19:30 Модный синдикат

20:00 Трансформеры: Последний рыцарь. Фильм

23:05 Бамблби. Фильм

01:25 Сквозные ранения. Фильм

03:05 6 кадров

04:05 6 кадров. Сезон 8. 64-я серия

04:30 6 кадров. Сезон 8. 65-я серия

04:50 6 кадров. Сезон 8. 38-я серия



















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