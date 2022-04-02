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Программа передач на 2 апреля. Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, СТС, ТНТ, Матч


Простая и удобная телепрограмма центральных телеканалов на весь день - 2 апреля 2022. На этой странице вы узнаете, какие телепередачи, фильмы и сериалы покажут по следующим ТВ каналам - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, СТС, ТНТ, Матч ТВ.

02.04.2022. Время начала передач - московское.

Программа передач Первого канала

00:50 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 АнтиФейк
11:05 О чем она молчит
12:00 Новости
12:15 О чем она молчит
15:00 Новости
15:15 О чем она молчит
15:40 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
17:00 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
18:00 Вечерние новости
18:20 Шифр. Сезон 2. 9-я - 12-я серии
21:00 Время
22:00 Шифр. Сезон 2. 9-я - 12-я серии
23:30 Вечер чемпионского бокса. Прямой эфир. А. Батыргазиев (Россия) - Г. Гаджиалиев (Азербайджан), И. Иванченко (Россия) - П. Сосулин (Россия)
02:25 Наедине со всеми
03:55 Россия от края до края

Программа передач Россия 1

05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Ленинградская область. Цельнозерновые хлебцы
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:55 Утомленные солнцем 2. Цитадель. 1-я серия
14:00 Вести
14:55 Утомленные солнцем 2. Цитадель. 2-я серия
18:00 Привет, Андрей!
20:00 Вести
21:20 Чужая сестра
00:55 Противостояние

Программа передач ТВЦ

04:10 Пуаро Агаты Кристи. Убийство в имении Холлоу
05:45 Страшная красавица. 1-я серия
06:30 Страшная красавица. 2-я серия
07:20 Православная энциклопедия. Ток-шоу. Свободная тема. Путешествие в Свияжск. Христианизация Британии
07:45 Фактор жизни. Возвращение в профессию
08:15 Орлинская. Тайна Венеры. 1-я серия
09:05 Орлинская. Тайна Венеры. 2-я серия
10:00 Самый вкусный день. Константин Жбаков
10:35 Москва резиновая
11:30 События
11:45 Ларец Марии Медичи
13:25 Проклятие брачного договора. 1-я серия
14:30 События
14:45 Проклятие брачного договора. 2-я - 4-я серии
17:25 Анна и тайна прошлого. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым»
22:10 Право знать!
23:35 События
23:50 Обжалованию не подлежит. Лютый
00:30 Прощание. Лаврентий Берия
01:10 Специальный репортаж. Привычка к нацизму
01:40 Хватит слухов! 40-й выпуск
02:05 Прощание. Вилли Токарев
02:45 Прощание. Алексей Петренко
03:25 Прощание. Фаина Раневская
04:10 Прощание. Майкл Джексон
04:50 Список Брежнева

Программа передач НТВ

02:20 Береговая охрана-2. «Таможня», 1-я и 2-я серии. «Кристалл будущего», 1-я и 2-я серии
05:20 ЧП. Расследование
05:50 Я считаю: раз, два, три, четыре, пять
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым
08:45 Поедем, поедим!
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым»
12:00 Квартирный вопрос
13:05 Однажды...
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 По следу монстра
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:30 Ты не поверишь!
21:25 Секрет на миллион. Нонна Гришаева
23:20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:05 Квартирник НТВ у Маргулиса. ST
01:10 Дачный ответ
02:05 Береговая охрана-2. «Кристалл будущего», 2-я серия. «Все за одного», 1-я и 2-я серии
04:10 Береговая охрана. Послесловие

Программа передач Пятого канала

05:00 Великолепная пятёрка. Красный рояль
05:25 Великолепная пятёрка. Ночная бабочка
06:05 Великолепная пятёрка-4. Кооператор
06:40 Великолепная пятёрка-4. Ограбление банка
07:25 Великолепная пятёрка-4. Голос зовущий
08:10 Великолепная пятёрка-4. Чистота
09:00 Светская хроника
10:00 Они потрясли мир. Диана vs Камилла
10:50 Варвара-краса, длинная коса
12:30 Максим Перепелица
14:20 След. Драгоценный исполнитель
15:10 След. Четвертая попытка
16:00 След. Кровь не вода
16:50 След. Охрана для короля
17:40 След. Смерть ради смеха
18:25 След. Пирамида Хопса
19:10 След. Эхо войны
20:00 След. Смерти синий экран
20:45 След. Рабы
21:35 След. Королевская кобра
22:25 След. Надувательство с летальным исходом
23:15 След. Поперек батьки в пекло
00:00 Известия. Главное
00:55 Прокурорская проверка. Сын полка
02:05 Прокурорская проверка. Последнйи вояж
02:55 Прокурорская проверка. Гранит науки
03:50 Прокурорская проверка. Детская история

Программа передач канала Домашний

03:15 Проводница. 58-я - 60-я, 1-я серии
06:30 Предсказания: 2022. 4-я серия
07:25 Горная болезнь. 1-я - 4-я серии
11:00 Кладовая жизни. 1-я - 8-я серии
18:45 Скажи, подруга
19:00 Великолепный век. 49-я и 50-я серии
23:15 Скажи, подруга
23:30 Долгая дорога к счастью. 1-я - 4-я серии
03:00 Кладовая жизни. 1-я - 4-я серии

Программа передач ТНТ

04:25 Открытый микрофон. Сезон 3. 54-я серия
05:15 Открытый микрофон. Сезон 3. 55-я серия
06:05 Однажды в России. Спецдайджест. 23-я - 26-я серии
10:00 Бузова на кухне. 14-я серия
10:30 СашаТаня. 112-я - 115-я серии
12:30 «Проект «Анна Николаевна». 1-я - 8-я серии
21:00 Музыкальная интуиция. 18-я серия
23:00 Холостяк. Сезон 9. 4-я серия
00:30 Банды Нью-Йорка
03:15 Импровизация. Сезон 6. 162-я серия
04:00 Comedy Баттл. 4-я серия
04:50 Открытый микрофон. 56-я серия

Программа передач СТС

04:50 6 кадров. Сезон 8. 39-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 8. 40-я серия
05:30 6 кадров. Сезон 8. 7-я серия
05:50 6 кадров. Сезон 8. 33-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 24-я серия
06:05 Фиксики
06:25 В лесной чаще
06:45 Три кота
07:30 Том и Джерри: Мотор
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Кафе «У Лекса»
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Отель на буксире
08:25 Уральские пельмени. Пляжный шизон
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 11. 8-я серия
09:30 ПроСТО кухня
10:00 Уральские пельмени. Мятый элемент
11:10 Трансформеры. Эпоха истребления
14:20 Трансформеры: Последний рыцарь
17:15 Камуфляж и шпионаж
19:05 Холодное сердце
21:00 Холодное сердце-2
22:50 Посейдон
00:40 Пятьдесят оттенков свободы
02:30 Маленькие женщины
04:35 6 кадров. Сезон 8. 41-я серия
04:55 6 кадров. Сезон 8. 42-я серия

Программа передач МАТЧ ТВ

03:30 Белый шквал
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:30 Новости
08:35 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Женщины. Прямой эфир
10:20 Лыжные гонки. Чемпионат России. Женщины. 30 км. Прямой эфир
12:10 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир
13:35 Все на Матч!
13:55 Футбол. Чемпионат России. «Крылья Советов» - «Уфа». Прямой эфир
16:00 Все на Матч!
16:30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». СКА - ЦСКА. Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:25 Футбол. Чемпионат России. «Локомотив» - «Спартак». Прямой эфир
21:30 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Салернитана» - «Торино». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Боруссия» (Дортмунд)
02:20 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. «Тулица» (Тульская область) - «Динамо» (Москва)
03:25 Новости
03:30 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Женщины

В программе передач на 2 апреля 2022 года возможны изменения.









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