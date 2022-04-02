Программа передач на 2 апреля. Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, СТС, ТНТ, Матч

Простая и удобная телепрограмма центральных телеканалов на весь день - 2 апреля 2022. На этой странице вы узнаете, какие телепередачи, фильмы и сериалы покажут по следующим ТВ каналам - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, СТС, ТНТ, Матч ТВ.



02.04.2022. Время начала передач - московское.



Программа передач Первого канала



00:50 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 АнтиФейк

11:05 О чем она молчит

12:00 Новости

12:15 О чем она молчит

15:00 Новости

15:15 О чем она молчит

15:40 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым

17:00 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

18:00 Вечерние новости

18:20 Шифр. Сезон 2. 9-я - 12-я серии

21:00 Время

22:00 Шифр. Сезон 2. 9-я - 12-я серии

23:30 Вечер чемпионского бокса. Прямой эфир. А. Батыргазиев (Россия) - Г. Гаджиалиев (Азербайджан), И. Иванченко (Россия) - П. Сосулин (Россия)

02:25 Наедине со всеми

03:55 Россия от края до края



Программа передач Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Ленинградская область. Цельнозерновые хлебцы

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:55 Утомленные солнцем 2. Цитадель. 1-я серия

14:00 Вести

14:55 Утомленные солнцем 2. Цитадель. 2-я серия

18:00 Привет, Андрей!

20:00 Вести

21:20 Чужая сестра

00:55 Противостояние



Программа передач ТВЦ



04:10 Пуаро Агаты Кристи. Убийство в имении Холлоу

05:45 Страшная красавица. 1-я серия

06:30 Страшная красавица. 2-я серия

07:20 Православная энциклопедия. Ток-шоу. Свободная тема. Путешествие в Свияжск. Христианизация Британии

07:45 Фактор жизни. Возвращение в профессию

08:15 Орлинская. Тайна Венеры. 1-я серия

09:05 Орлинская. Тайна Венеры. 2-я серия

10:00 Самый вкусный день. Константин Жбаков

10:35 Москва резиновая

11:30 События

11:45 Ларец Марии Медичи

13:25 Проклятие брачного договора. 1-я серия

14:30 События

14:45 Проклятие брачного договора. 2-я - 4-я серии

17:25 Анна и тайна прошлого. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым»

22:10 Право знать!

23:35 События

23:50 Обжалованию не подлежит. Лютый

00:30 Прощание. Лаврентий Берия

01:10 Специальный репортаж. Привычка к нацизму

01:40 Хватит слухов! 40-й выпуск

02:05 Прощание. Вилли Токарев

02:45 Прощание. Алексей Петренко

03:25 Прощание. Фаина Раневская

04:10 Прощание. Майкл Джексон

04:50 Список Брежнева



Программа передач НТВ



02:20 Береговая охрана-2. «Таможня», 1-я и 2-я серии. «Кристалл будущего», 1-я и 2-я серии

05:20 ЧП. Расследование

05:50 Я считаю: раз, два, три, четыре, пять

07:25 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Готовим с Алексеем Зиминым

08:45 Поедем, поедим!

09:25 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым»

12:00 Квартирный вопрос

13:05 Однажды...

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 По следу монстра

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:30 Ты не поверишь!

21:25 Секрет на миллион. Нонна Гришаева

23:20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:05 Квартирник НТВ у Маргулиса. ST

01:10 Дачный ответ

02:05 Береговая охрана-2. «Кристалл будущего», 2-я серия. «Все за одного», 1-я и 2-я серии

04:10 Береговая охрана. Послесловие



Программа передач Пятого канала



05:00 Великолепная пятёрка. Красный рояль

05:25 Великолепная пятёрка. Ночная бабочка

06:05 Великолепная пятёрка-4. Кооператор

06:40 Великолепная пятёрка-4. Ограбление банка

07:25 Великолепная пятёрка-4. Голос зовущий

08:10 Великолепная пятёрка-4. Чистота

09:00 Светская хроника

10:00 Они потрясли мир. Диана vs Камилла

10:50 Варвара-краса, длинная коса

12:30 Максим Перепелица

14:20 След. Драгоценный исполнитель

15:10 След. Четвертая попытка

16:00 След. Кровь не вода

16:50 След. Охрана для короля

17:40 След. Смерть ради смеха

18:25 След. Пирамида Хопса

19:10 След. Эхо войны

20:00 След. Смерти синий экран

20:45 След. Рабы

21:35 След. Королевская кобра

22:25 След. Надувательство с летальным исходом

23:15 След. Поперек батьки в пекло

00:00 Известия. Главное

00:55 Прокурорская проверка. Сын полка

02:05 Прокурорская проверка. Последнйи вояж

02:55 Прокурорская проверка. Гранит науки

03:50 Прокурорская проверка. Детская история



Программа передач канала Домашний



03:15 Проводница. 58-я - 60-я, 1-я серии

06:30 Предсказания: 2022. 4-я серия

07:25 Горная болезнь. 1-я - 4-я серии

11:00 Кладовая жизни. 1-я - 8-я серии

18:45 Скажи, подруга

19:00 Великолепный век. 49-я и 50-я серии

23:15 Скажи, подруга

23:30 Долгая дорога к счастью. 1-я - 4-я серии

03:00 Кладовая жизни. 1-я - 4-я серии



Программа передач ТНТ



04:25 Открытый микрофон. Сезон 3. 54-я серия

05:15 Открытый микрофон. Сезон 3. 55-я серия

06:05 Однажды в России. Спецдайджест. 23-я - 26-я серии

10:00 Бузова на кухне. 14-я серия

10:30 СашаТаня. 112-я - 115-я серии

12:30 «Проект «Анна Николаевна». 1-я - 8-я серии

21:00 Музыкальная интуиция. 18-я серия

23:00 Холостяк. Сезон 9. 4-я серия

00:30 Банды Нью-Йорка

03:15 Импровизация. Сезон 6. 162-я серия

04:00 Comedy Баттл. 4-я серия

04:50 Открытый микрофон. 56-я серия



Программа передач СТС



04:50 6 кадров. Сезон 8. 39-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 8. 40-я серия

05:30 6 кадров. Сезон 8. 7-я серия

05:50 6 кадров. Сезон 8. 33-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 24-я серия

06:05 Фиксики

06:25 В лесной чаще

06:45 Три кота

07:30 Том и Джерри: Мотор

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Кафе «У Лекса»

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Отель на буксире

08:25 Уральские пельмени. Пляжный шизон

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 11. 8-я серия

09:30 ПроСТО кухня

10:00 Уральские пельмени. Мятый элемент

11:10 Трансформеры. Эпоха истребления

14:20 Трансформеры: Последний рыцарь

17:15 Камуфляж и шпионаж

19:05 Холодное сердце

21:00 Холодное сердце-2

22:50 Посейдон

00:40 Пятьдесят оттенков свободы

02:30 Маленькие женщины

04:35 6 кадров. Сезон 8. 41-я серия

04:55 6 кадров. Сезон 8. 42-я серия



Программа передач МАТЧ ТВ



03:30 Белый шквал

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:30 Новости

08:35 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Женщины. Прямой эфир

10:20 Лыжные гонки. Чемпионат России. Женщины. 30 км. Прямой эфир

12:10 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир

13:35 Все на Матч!

13:55 Футбол. Чемпионат России. «Крылья Советов» - «Уфа». Прямой эфир

16:00 Все на Матч!

16:30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». СКА - ЦСКА. Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:25 Футбол. Чемпионат России. «Локомотив» - «Спартак». Прямой эфир

21:30 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Салернитана» - «Торино». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Боруссия» (Дортмунд)

02:20 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. «Тулица» (Тульская область) - «Динамо» (Москва)

03:25 Новости

03:30 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Женщины



В программе передач на 2 апреля 2022 года возможны изменения.



















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