Программа передач Первого канала на 1 апреля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



Программа передач Первого канала на сегодня 1 апреля



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:25 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

22:00 «Голос. Дети». Новый сезон. Сезон 9. «Поединки»

23:50 Чарльз Бронсон: Идеальный мачо

00:50 Информационный канал



В программе передач Первого канала возможны изменения.