Программа передач Первого канала на 1 апреля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
Программа передач Первого канала на сегодня 1 апреля
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
22:00 «Голос. Дети». Новый сезон. Сезон 9. «Поединки»
23:50 Чарльз Бронсон: Идеальный мачо
00:50 Информационный канал
В программе передач Первого канала возможны изменения.