Программа передач НТВ на 1 апреля 2022 года. В телепрограмме канала запланированы следующие передачи.



Программа передач НТВ на сегодня 1 апреля



04:55 Возвращение Мухтара-2. «На чистую воду». «Пропавший муж»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 2

09:25 Морские дьяволы 4. Эхо войны

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы 4. Эхо войны

11:00 Морские дьяволы. Особое задание. «Ядовитое облако», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:20 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:15 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Жди меня

21:00 Страна талантов

23:20 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:00 Захар Прилепин. Уроки русского

01:25 Квартирный вопрос

02:20 Береговая охрана-2. «Таможня», 1-я и 2-я серии. «Кристалл будущего», 1-я и 2-я серии



В программе передач НТВ возможны изменения.