Программа передач НТВ на 1 апреля 2022 года. В телепрограмме канала запланированы следующие передачи.
Программа передач НТВ на сегодня 1 апреля
04:55 Возвращение Мухтара-2. «На чистую воду». «Пропавший муж»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 2
09:25 Морские дьяволы 4. Эхо войны
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы 4. Эхо войны
11:00 Морские дьяволы. Особое задание. «Ядовитое облако», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:15 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Жди меня
21:00 Страна талантов
23:20 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:00 Захар Прилепин. Уроки русского
01:25 Квартирный вопрос
02:20 Береговая охрана-2. «Таможня», 1-я и 2-я серии. «Кристалл будущего», 1-я и 2-я серии
В программе передач НТВ возможны изменения.