Программа передач канала Домашний на 1 апреля 2022 года. В телепрограмме канала Домашний запланированы следующие передачи.



Программа передач канала Домашний на сегодня 1 апреля



02:35 Проводница. 54-я - 57-я серии

05:45 По делам несовершеннолетних

06:30 По делам несовершеннолетних

08:40 Давай разведёмся!

09:40 Тест на отцовство

11:55 Понять. Простить. «Влюбленный циник». «Дорогая бабушка»

13:00 Порча. Невыплаканные слёзы

13:30 Знахарка. Реванш

14:05 Верну любимого. Горечь обиды

14:40 Карта памяти. 1-я - 4-я серии

19:00 Вторая жена. 1-я - 4-я серии

23:10 Про здоровье

23:30 Дом, который. 1-я - 4-я серии

03:05 Пять ужинов

03:15 Проводница. 58-я - 60-я, 1-я серии



В программе передач канала Домашний возможны изменения.