Программа передач канала Домашний на 1 апреля 2022 года. В телепрограмме канала Домашний запланированы следующие передачи.
Программа передач канала Домашний на сегодня 1 апреля
02:35 Проводница. 54-я - 57-я серии
05:45 По делам несовершеннолетних
06:30 По делам несовершеннолетних
08:40 Давай разведёмся!
09:40 Тест на отцовство
11:55 Понять. Простить. «Влюбленный циник». «Дорогая бабушка»
13:00 Порча. Невыплаканные слёзы
13:30 Знахарка. Реванш
14:05 Верну любимого. Горечь обиды
14:40 Карта памяти. 1-я - 4-я серии
19:00 Вторая жена. 1-я - 4-я серии
23:10 Про здоровье
23:30 Дом, который. 1-я - 4-я серии
03:05 Пять ужинов
03:15 Проводница. 58-я - 60-я, 1-я серии
В программе передач канала Домашний возможны изменения.