Программа передач Матч ТВ на 1 апреля 2022 года. В телепрограмме Матч ТВ запланированы следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на сегодня 1 апреля
4:30 Биатлон. Чемпионат России. Смешанная эстафета
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Специальный репортаж
09:25 Профессиональный бокс. Лучшие бои Эдуарда Трояновского
10:35 Лыжные гонки. Чемпионат России. Эстафета. Женщины. Прямой эфир из Сыктывкара
12:10 Лыжные гонки. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины. Прямой эфир из Сыктывкара
14:15 Все на Матч!
14:55 Новости
15:00 Смешанные единоборства. One FC. Д. Джонсон - Р. Джитмуангнон. А. Ли - С. Фэйртекс
16:15 Пеле: Рождение легенды
18:00 Новости
18:05 Пеле: Рождение легенды
18:30 Есть тема!
19:00 Футбол. Жеребьёвка Чемпионата мира. Прямой эфир из Катара
20:05 Есть тема!
20:40 Новости
20:45 Все на Матч!
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» - «Кёльн». Прямой эфир
23:30 Точная ставка
23:50 Все на Матч!
00:30 Смешанные единоборства. One FC. Д. Джонсон - Р. Джитмуангнон. А. Ли - С. Фэйртекс
01:40 «Реал» Мадрид. Кубок №12"
03:25 Новости
03:30 Белый шквал
В программе передач Матч ТВ возможны изменения.