Программа передач Матч ТВ на 1 апреля 2022 года. В телепрограмме Матч ТВ запланированы следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на сегодня 1 апреля



4:30 Биатлон. Чемпионат России. Смешанная эстафета

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Специальный репортаж

09:25 Профессиональный бокс. Лучшие бои Эдуарда Трояновского

10:35 Лыжные гонки. Чемпионат России. Эстафета. Женщины. Прямой эфир из Сыктывкара

12:10 Лыжные гонки. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины. Прямой эфир из Сыктывкара

14:15 Все на Матч!

14:55 Новости

15:00 Смешанные единоборства. One FC. Д. Джонсон - Р. Джитмуангнон. А. Ли - С. Фэйртекс

16:15 Пеле: Рождение легенды

18:00 Новости

18:05 Пеле: Рождение легенды

18:30 Есть тема!

19:00 Футбол. Жеребьёвка Чемпионата мира. Прямой эфир из Катара

20:05 Есть тема!

20:40 Новости

20:45 Все на Матч!

21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» - «Кёльн». Прямой эфир

23:30 Точная ставка

23:50 Все на Матч!

00:30 Смешанные единоборства. One FC. Д. Джонсон - Р. Джитмуангнон. А. Ли - С. Фэйртекс

01:40 «Реал» Мадрид. Кубок №12"

03:25 Новости

03:30 Белый шквал



В программе передач Матч ТВ возможны изменения.