Программа передач Первого канала на 2 апреля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
Программа передач Первого канала на сегодня 2 апреля
00:50 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 АнтиФейк
11:05 О чем она молчит
12:00 Новости
12:15 О чем она молчит
15:00 Новости
15:15 О чем она молчит
15:40 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
17:00 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
18:00 Вечерние новости
18:20 Шифр. Сезон 2. 9-я - 12-я серии
21:00 Время
22:00 Шифр. Сезон 2. 9-я - 12-я серии
23:30 Вечер чемпионского бокса. Прямой эфир. А. Батыргазиев (Россия) - Г. Гаджиалиев (Азербайджан), И. Иванченко (Россия) - П. Сосулин (Россия)
02:25 Наедине со всеми
03:55 Россия от края до края
В программе передач Первого канала возможны изменения.