Программа передач Первого канала на 2 апреля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



Программа передач Первого канала на сегодня 2 апреля



00:50 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 АнтиФейк

11:05 О чем она молчит

12:00 Новости

12:15 О чем она молчит

15:00 Новости

15:15 О чем она молчит

15:40 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым

17:00 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

18:00 Вечерние новости

18:20 Шифр. Сезон 2. 9-я - 12-я серии

21:00 Время

22:00 Шифр. Сезон 2. 9-я - 12-я серии

23:30 Вечер чемпионского бокса. Прямой эфир. А. Батыргазиев (Россия) - Г. Гаджиалиев (Азербайджан), И. Иванченко (Россия) - П. Сосулин (Россия)

02:25 Наедине со всеми

03:55 Россия от края до края



В программе передач Первого канала возможны изменения.