Программа передач Россия 1 на 2 апреля 2022 года. В телепрограмме Россия 1 запланированы следующие передачи.



Программа передач Россия 1 на сегодня 2 апреля



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Ленинградская область. Цельнозерновые хлебцы

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:55 Утомленные солнцем 2. Цитадель. 1-я серия

14:00 Вести

14:55 Утомленные солнцем 2. Цитадель. 2-я серия

18:00 Привет, Андрей!

20:00 Вести

21:20 Чужая сестра

00:55 Противостояние



В программе передач Россия 1 возможны изменения.