Программа передач Россия 1 на 2 апреля 2022 года. В телепрограмме Россия 1 запланированы следующие передачи.
Программа передач Россия 1 на сегодня 2 апреля
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Ленинградская область. Цельнозерновые хлебцы
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:55 Утомленные солнцем 2. Цитадель. 1-я серия
14:00 Вести
14:55 Утомленные солнцем 2. Цитадель. 2-я серия
18:00 Привет, Андрей!
20:00 Вести
21:20 Чужая сестра
00:55 Противостояние
В программе передач Россия 1 возможны изменения.