Программа передач ТВЦ на 2 апреля 2022 года. В телепрограмме ТВЦ запланированы следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на сегодня 2 апреля



04:10 Пуаро Агаты Кристи. Убийство в имении Холлоу

05:45 Страшная красавица. 1-я серия

06:30 Страшная красавица. 2-я серия

07:20 Православная энциклопедия. Ток-шоу. Свободная тема. Путешествие в Свияжск. Христианизация Британии

07:45 Фактор жизни. Возвращение в профессию

08:15 Орлинская. Тайна Венеры. 1-я серия

09:05 Орлинская. Тайна Венеры. 2-я серия

10:00 Самый вкусный день. Константин Жбаков

10:35 Москва резиновая

11:30 События

11:45 Ларец Марии Медичи

13:25 Проклятие брачного договора. 1-я серия

14:30 События

14:45 Проклятие брачного договора. 2-я - 4-я серии

17:25 Анна и тайна прошлого. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым»

22:10 Право знать!

23:35 События

23:50 Обжалованию не подлежит. Лютый

00:30 Прощание. Лаврентий Берия

01:10 Специальный репортаж. Привычка к нацизму

01:40 Хватит слухов! 40-й выпуск

02:05 Прощание. Вилли Токарев

02:45 Прощание. Алексей Петренко

03:25 Прощание. Фаина Раневская

04:10 Прощание. Майкл Джексон

04:50 Список Брежнева



В программе передач ТВЦ возможны изменения.