Программа передач ТВЦ на 2 апреля 2022 года. В телепрограмме ТВЦ запланированы следующие передачи.
Программа передач ТВЦ на сегодня 2 апреля
04:10 Пуаро Агаты Кристи. Убийство в имении Холлоу
05:45 Страшная красавица. 1-я серия
06:30 Страшная красавица. 2-я серия
07:20 Православная энциклопедия. Ток-шоу. Свободная тема. Путешествие в Свияжск. Христианизация Британии
07:45 Фактор жизни. Возвращение в профессию
08:15 Орлинская. Тайна Венеры. 1-я серия
09:05 Орлинская. Тайна Венеры. 2-я серия
10:00 Самый вкусный день. Константин Жбаков
10:35 Москва резиновая
11:30 События
11:45 Ларец Марии Медичи
13:25 Проклятие брачного договора. 1-я серия
14:30 События
14:45 Проклятие брачного договора. 2-я - 4-я серии
17:25 Анна и тайна прошлого. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым»
22:10 Право знать!
23:35 События
23:50 Обжалованию не подлежит. Лютый
00:30 Прощание. Лаврентий Берия
01:10 Специальный репортаж. Привычка к нацизму
01:40 Хватит слухов! 40-й выпуск
02:05 Прощание. Вилли Токарев
02:45 Прощание. Алексей Петренко
03:25 Прощание. Фаина Раневская
04:10 Прощание. Майкл Джексон
04:50 Список Брежнева
В программе передач ТВЦ возможны изменения.