Программа передач НТВ на 2 апреля 2022 года. В телепрограмме канала запланированы следующие передачи.



Программа передач НТВ на сегодня 2 апреля



02:20 Береговая охрана-2. «Таможня», 1-я и 2-я серии. «Кристалл будущего», 1-я и 2-я серии

05:20 ЧП. Расследование

05:50 Я считаю: раз, два, три, четыре, пять

07:25 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Готовим с Алексеем Зиминым

08:45 Поедем, поедим!

09:25 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым»

12:00 Квартирный вопрос

13:05 Однажды...

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 По следу монстра

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:30 Ты не поверишь!

21:25 Секрет на миллион. Нонна Гришаева

23:20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:05 Квартирник НТВ у Маргулиса. ST

01:10 Дачный ответ

02:05 Береговая охрана-2. «Кристалл будущего», 2-я серия. «Все за одного», 1-я и 2-я серии

04:10 Береговая охрана. Послесловие



В программе передач НТВ возможны изменения.