Программа передач НТВ на 2 апреля 2022 года. В телепрограмме канала запланированы следующие передачи.
Программа передач НТВ на сегодня 2 апреля
02:20 Береговая охрана-2. «Таможня», 1-я и 2-я серии. «Кристалл будущего», 1-я и 2-я серии
05:20 ЧП. Расследование
05:50 Я считаю: раз, два, три, четыре, пять
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым
08:45 Поедем, поедим!
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым»
12:00 Квартирный вопрос
13:05 Однажды...
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 По следу монстра
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:30 Ты не поверишь!
21:25 Секрет на миллион. Нонна Гришаева
23:20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:05 Квартирник НТВ у Маргулиса. ST
01:10 Дачный ответ
02:05 Береговая охрана-2. «Кристалл будущего», 2-я серия. «Все за одного», 1-я и 2-я серии
04:10 Береговая охрана. Послесловие
В программе передач НТВ возможны изменения.