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Смотреть программу передач Пятого канала на сегодня 2 апреля 2022


Программа передач Пятого канала на 2 апреля 2022 года. В телепрограмме канала запланированы следующие передачи.

Программа передач Пятого канала на сегодня 2 апреля

05:00 Великолепная пятёрка. Красный рояль
05:25 Великолепная пятёрка. Ночная бабочка
06:05 Великолепная пятёрка-4. Кооператор
06:40 Великолепная пятёрка-4. Ограбление банка
07:25 Великолепная пятёрка-4. Голос зовущий
08:10 Великолепная пятёрка-4. Чистота
09:00 Светская хроника
10:00 Они потрясли мир. Диана vs Камилла
10:50 Варвара-краса, длинная коса
12:30 Максим Перепелица
14:20 След. Драгоценный исполнитель
15:10 След. Четвертая попытка
16:00 След. Кровь не вода
16:50 След. Охрана для короля
17:40 След. Смерть ради смеха
18:25 След. Пирамида Хопса
19:10 След. Эхо войны
20:00 След. Смерти синий экран
20:45 След. Рабы
21:35 След. Королевская кобра
22:25 След. Надувательство с летальным исходом
23:15 След. Поперек батьки в пекло
00:00 Известия. Главное
00:55 Прокурорская проверка. Сын полка
02:05 Прокурорская проверка. Последнйи вояж
02:55 Прокурорская проверка. Гранит науки
03:50 Прокурорская проверка. Детская история

В программе передач Пятого канала возможны изменения.









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