Программа передач Пятого канала на 2 апреля 2022 года. В телепрограмме канала запланированы следующие передачи.



Программа передач Пятого канала на сегодня 2 апреля



05:00 Великолепная пятёрка. Красный рояль

05:25 Великолепная пятёрка. Ночная бабочка

06:05 Великолепная пятёрка-4. Кооператор

06:40 Великолепная пятёрка-4. Ограбление банка

07:25 Великолепная пятёрка-4. Голос зовущий

08:10 Великолепная пятёрка-4. Чистота

09:00 Светская хроника

10:00 Они потрясли мир. Диана vs Камилла

10:50 Варвара-краса, длинная коса

12:30 Максим Перепелица

14:20 След. Драгоценный исполнитель

15:10 След. Четвертая попытка

16:00 След. Кровь не вода

16:50 След. Охрана для короля

17:40 След. Смерть ради смеха

18:25 След. Пирамида Хопса

19:10 След. Эхо войны

20:00 След. Смерти синий экран

20:45 След. Рабы

21:35 След. Королевская кобра

22:25 След. Надувательство с летальным исходом

23:15 След. Поперек батьки в пекло

00:00 Известия. Главное

00:55 Прокурорская проверка. Сын полка

02:05 Прокурорская проверка. Последнйи вояж

02:55 Прокурорская проверка. Гранит науки

03:50 Прокурорская проверка. Детская история



В программе передач Пятого канала возможны изменения.