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Смотреть программу передач Матч ТВ на сегодня 2 апреля 2022


Программа передач Матч ТВ на 2 апреля 2022 года. В телепрограмме Матч ТВ запланированы следующие передачи.

Программа передач Матч ТВ на сегодня 2 апреля

03:30 Белый шквал
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:30 Новости
08:35 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Женщины. Прямой эфир
10:20 Лыжные гонки. Чемпионат России. Женщины. 30 км. Прямой эфир
12:10 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир
13:35 Все на Матч!
13:55 Футбол. Чемпионат России. «Крылья Советов» - «Уфа». Прямой эфир
16:00 Все на Матч!
16:30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». СКА - ЦСКА. Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:25 Футбол. Чемпионат России. «Локомотив» - «Спартак». Прямой эфир
21:30 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Салернитана» - «Торино». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Боруссия» (Дортмунд)
02:20 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. «Тулица» (Тульская область) - «Динамо» (Москва)
03:25 Новости
03:30 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Женщины

В программе передач Матч ТВ возможны изменения.









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