Программа передач Матч ТВ на 2 апреля 2022 года. В телепрограмме Матч ТВ запланированы следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на сегодня 2 апреля



03:30 Белый шквал

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:30 Новости

08:35 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Женщины. Прямой эфир

10:20 Лыжные гонки. Чемпионат России. Женщины. 30 км. Прямой эфир

12:10 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир

13:35 Все на Матч!

13:55 Футбол. Чемпионат России. «Крылья Советов» - «Уфа». Прямой эфир

16:00 Все на Матч!

16:30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». СКА - ЦСКА. Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:25 Футбол. Чемпионат России. «Локомотив» - «Спартак». Прямой эфир

21:30 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Салернитана» - «Торино». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Боруссия» (Дортмунд)

02:20 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. «Тулица» (Тульская область) - «Динамо» (Москва)

03:25 Новости

03:30 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Женщины



В программе передач Матч ТВ возможны изменения.