Программа передач ТНТ на 2 апреля 2022 года. В телепрограмме ТНТ запланированы следующие передачи.



Программа передач ТНТ на сегодня 2 апреля



04:25 Открытый микрофон. Сезон 3. 54-я серия

05:15 Открытый микрофон. Сезон 3. 55-я серия

06:05 Однажды в России. Спецдайджест. 23-я - 26-я серии

10:00 Бузова на кухне. 14-я серия

10:30 СашаТаня. 112-я - 115-я серии

12:30 «Проект «Анна Николаевна». 1-я - 8-я серии

21:00 Музыкальная интуиция. 18-я серия

23:00 Холостяк. Сезон 9. 4-я серия

00:30 Банды Нью-Йорка

03:15 Импровизация. Сезон 6. 162-я серия

04:00 Comedy Баттл. 4-я серия

04:50 Открытый микрофон. 56-я серия



В программе передач ТНТ возможны изменения.