Программа передач ТНТ на 2 апреля 2022 года. В телепрограмме ТНТ запланированы следующие передачи.
Программа передач ТНТ на сегодня 2 апреля
04:25 Открытый микрофон. Сезон 3. 54-я серия
05:15 Открытый микрофон. Сезон 3. 55-я серия
06:05 Однажды в России. Спецдайджест. 23-я - 26-я серии
10:00 Бузова на кухне. 14-я серия
10:30 СашаТаня. 112-я - 115-я серии
12:30 «Проект «Анна Николаевна». 1-я - 8-я серии
21:00 Музыкальная интуиция. 18-я серия
23:00 Холостяк. Сезон 9. 4-я серия
00:30 Банды Нью-Йорка
03:15 Импровизация. Сезон 6. 162-я серия
04:00 Comedy Баттл. 4-я серия
04:50 Открытый микрофон. 56-я серия
В программе передач ТНТ возможны изменения.